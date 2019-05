State Of Not Enough

Ein avantgardistisch geprägtes Meisterwerk der düsteren Musik

Man kann sich gut vorstellen, dass die Musiker von NEURONAUT in der jüngeren Vergangenheit immer wieder einmal über die etwas progressiveren Alben aus dem BORKNAGAR-Fundus gestolpert sind und sich von der nach wie vor extrem unterbewerteten Combo haben nachhaltig inspirieren lassen. Ausgehend von den sieben Songs, die das schwedische Quartett auf "State Of Not Enough" gepostet hat, lässt sich jedenfalls sagen, dass bei NEURONAUT der Anspruch extrem groß geschrieben wird und vor allem das norwegische Pendant, das jüngst wieder zum Leben erweckt wurde, die erste Anlaufstelle für eine direkte Gegenüberstellung ist - und da sind Simon Hestnæs und seine Kollegen sicherlich nicht der schlechteste Vergleich.

Dennoch ist "State Of Not Enough" im weitesten Sinne sperriger und auch schwerer zugänglich als beispielsweise Referenzwerke wie "Quintessence". Die Schweden arbeiten zwar ebenfalls mit epischen Fragmenten und eindringlichen, gelegentlich fast schon Post-Metal-tauglichen Gitarren, versetzen ihr Material aber zusätzlich mit einer Reihe hypnotisch-beschwörerischer Gesänge, deren oberflächliche Monotonie sich zunächst noch nicht durchbrechen lässt, deren penetrantes Wesen aber irgendwann doch zum Erfolg kommt, weil die Spirale der Intensität sich mit wachsender Spieldauer gerade hier immer deutlicher verdichtet. Gleichermaßen verhält es sich mit den heftigst angeproggten Arrangements, vor allem in der rhythmischen Sektion. Erinnerungen an alte ARCTURUS-Klassiker werden wach, aber auch MAYHEMs "Grand Declaration Of War" würde man als inspiratives Erlebnis sofort akzeptieren, vor allem weil die unzähligen Taktwechsel immer wieder überraschend kommen und die Parallelen hier offensichtlich sind.

Doch was taugt "State Of Not Enough" in diesem Vergleich? Kann sich die Platte auch gegen die großen Namen behaupten? Nun, die Wahrheit lautet wohl, dass NEURONAUT trotz der vielen Anknüpfungspunkte dennoch einen eigenen Weg geht, und dem mag man genauso bedingungslos folgen wie seinerzeit BORKNAGAR nach der zweiten Kurskorrektur. So sperrig und verschlossen die Songs auch sein mögen, so reizvoll ist die gezielte Exploration der musikalischen Welt von NEURONAUT, die natürlich in erster Linie Fans der genannten Acts vorbehaltenbleiben sollte, die aber auch universell ausreichend lohnenswert ist, sich ihrer schnellstmöglich anzunehmen. Denn am Ende ist "State Of Not Enough" fürs Erste auf 300 Einheiten limitiert. Und auch wenn die Platte oftmals nachdenklich stimmt, sollte man genau deshalb nicht lange zögern und sich eines der Restexemplare sichern. Der Lohn lässt zwar etwas länger auf sich warten, ist aber doch verdammt groß!

Anspieltipps: Collapse, Chromesthesia