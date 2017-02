Ein deutlicher Schritt zurück!

Ehrlich gesagt hatten wir das alles schon mal besser - auch bei NEUROTOX. Nachdem sich die Band auf ihrem letzten Release in der Szene behaupten konnte, geht es auf "Glaube Liebe Krieg" leider mehrere Schritte zurück. Die Texte sind ziemlich abgegriffen, die ständigen Durchhalteparolen nerven immens, und auch der Gesang überzeugt nicht mehr so wie noch zuletzt. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Vergleich mit der momentan sehr starken Konkurrenz auf Labels wie Sunny Bastards hier eine Rolle spielt - aber unterm Strich ist das neue NEUROTOX-Album kein allzu lohnenswerter Release.



"Glaube Liebe Krieg" beginnt bereits mit relativ einfältigen Stücken wie 'Bis zum Horizont hinaus' und 'Wenn du schläfst', deren plakative Inhalte der Band keinen Kreativitätspreis einbringen wird. Die Refrains mögen zwar einprägsam sein, doch die darin verborgene Provokation ist definitiv zu plump verpackt, als dass man darauf ansprungen möchte. Generell ist die erste Hälfte der neuen Scheibe ein Fall für die Skip-Taste, da hier kaum brauchbares Material verewigt wurde - ganz im Gegensatz zum hinteren Teil, wo NEUROTOX in Nummern wie 'Das Spiel beginnt' und 'Die letzte Stunde' doch noch unter Beweis stellen kann, dass mehr in der Truppe steckt, als sie hier im Angebot hat.



Doch am Ende sind solche kleinen Hoffnungsschimmer viel zu wenig, um "Glaube Liebe Krieg" für einen Lauschangriff zu empfehlen. Dass NEUROTOX es im Prinzip drauf hat, hat das Quartett in der jüngeren Vergangenheit bereits gezeigt. Das dritte Werk ist allerdings bei weitem nicht mehr so überzeugend wie die beiden Vorgänger und wirft die Band qualitativ wieder zurück!



Anspieltipps: Die letzte Stunde, Das Spiel beginnt