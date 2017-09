Der Ikarus-Mythos verpackt in dichte Atmosphäre

Nach dem Debütalbum "Five Horizons" liegt nun mit "Daídalos" das zweite Lebenszeichen der Band NEVBORN vor. Die EP enthält nur einen Song (der allerdings eine Länge von über 18 Minuten hat), der auf dem Mythos um Ikarus' Tod basiert und die Konversation im Minotaur-Labyrinth zwischen Ikarus und seinem Vater Daedalus behandelt.

Die Musik von NEVBORN lässt sich sehr gut als eine Kombination verschiedener Post-Sounds beschreiben, die zusammen mit den gekonnt in die Songs eingearbeiteten Stimmungswechseln eine sehr emotionale und interessante Mischung ergeben. Vor allem Fans von DEFTONES, CULT OF LUNA, ISIS, THE OCEAN und PORCUPINE TREE sollten hier unbedingt mal ein Ohr riskieren.

An der grundlegenden Rezeptur wurde von NEVBORN auch auf "Daídalos" nichts verändert, ein gewisser Fortschritt ist aber dennoch erkennbar. Deutlich wird dies vor allem beim Klargesang, der bei diesem Song zusätzlich von Loïc Rosetti (THE OCEAN) verstärkt wird. Dass die Jungs auch längere Songs schreiben können, haben sie ja schon auf dem Debütalbum "Five Horizons" bewiesen, aber 18 Minuten sind schon eine andere Hausnummer. Denn während diesen kommt zu keiner Zeit Langeweile auf, man wird direkt von Beginn an von der dichten Atmosphäre des Songs erfasst und bis zum Ende nicht mehr losgelassen. Auch die bereits angesprochenen Stimmungswechsel tragen dazu bei, dass die Spannung jederzeit hoch gehalten wird.

Mit "Daídalos" hat es NEVBORN geschafft, den Ikarus-Mythos in eine spannende Soundkulisse zu verpacken, der es gelingt, von Beginn an eine dichte Atmosphäre aufzubauen und diese auch bis zum Ende aufrecht zu erhalten. Sollte es diesen Herren gelingen, diese Qualität auch auf ihrem nächsten Album abzuliefern, dann steht uns Großes bevor.