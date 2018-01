Pagan Metal von der nördlichen Front Sibiriens!

Es mag sein, dass der Winter bei den Herrschaften von NEVERENDING WINTER tatsächlich nie ein Ende findet; immerhin stammt die Truppe aus dem nördlichsten Part Russlands und hat ihre lieben Erfahrungen mit der Eiseskälte der sibirischen Frostmonate gemacht. Allerdings hat die Band auf ihrem aktuellen Silberling keine eins-zu-eins-Adaption der klirrend-kalten Gefühls gewählt, das die Band von Zeit zu Zeit immer wieder in den Pelz zwingt. Vielmehr sind die Ansätze mehr Pagan-lastig, gelegentlich heroisch, vor allem aber sehr dynamisch und zeitgemäß. "Хиус" mag zwar am Rande ebenfalls mit dem Black Metal im Bunde sein, doch im Großen und Ganzen will sich die Band moderner und auch Todesblei-affiner zeigen als die meisten Truppen aus den oberen russischen Breitengraden - und das funktionieert in den fünf Tracks der neuen Platte auch ganz ordentlich.



Das liegt vorwiegend daran, dass sich NEVERENDING WINTER stilistisch kaum eingrenzen lässt. Die Musiker arbeiten mit vielen akustischen Einsprengseln, lieben das explosive Moment in ihren Songs, gehen gerne auch mal progressivere Wege, finden sich aber in so manchem heroischen Chorus wieder, der die einzelnen Songs schließlich individuell voneinander abgrenzt. Da der raue Ton zudem siegt und sich die Band erst gar nicht mit symphonischem Kleister schmücken möchte, dürften die Russen auch beim westlichen Publikum gute Karten haben. Das Material hat zwar hier und dort noch Passagen, die Spielraum nach oben lassen, doch summa summarum ist "Хиус" ein anständiger Silberling geworden. Interessierte sollten sich auf der Bandcamp-Page selbst überzeugen, die Band kontaktieren und ihr eigenes Exemplar abgreifen!



Anspieltipps: By Snowridges, Sib Ir