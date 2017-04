Rückkehr auf höchstem Niveau!

Nach ihrem beachtlichen Zweitwerk haben sich die Jungs von NEVERLIGHT HORIZON eine ganze Weile zurückgezogen und zumindest den Besuch im Studio gemieden. Eine EP aus dem Jahr 2014 war das einzige Lebenszeichen in den vergangenen zehn Jahren, was insofern schade ist, dass die Truppe aus der Lütticher Gegend nach wie vor erstklassigen, brutalen und auch technisch anspruchsvollen Death Metal aufbieten kann.



Der beste Beweis ist das aktuelle Album, auf dem das Quintett zwar in weitestgehend konventionellen Bereich zaubert, dort aber kaum einem Act aus dem Florida-Sektor in etwas nachsteht. Die Maschinerie ist neu geschmiert worden, die dynamischen Arrangements sorgen gerade in den vielen Breaks für genügend Spannung, und selbst vor dem Hintergrund, dass NEVERLIGHT HORIZON zumeist im forschen Uptempo zu Werke geht, leidet "Dead God Effigies" zu keinem Zeitpunkt an Eintönigkeit oder gar mangelnder Abwechslung. Gerade im längsten Track der Scheibe, 'Diabolic Mask Of War', untermauern die Belgier ihr gesamtes Potenzial, arbeiten mit sphärischen Interludien, vergessen dabei aber nicht, mit erurptiven Blasts die nötigen Kontrastpunkte zu setzen - einfach stark!



Dennoch sind Experimente nicht der hauptsächliche Antrieb von NEVERLIGHT HORIZON; es wird geknüppelt und gebolzt, technisch gerne mal ein Kabinettstückchen eingebaut, dann aber wieder fokussiert ins Mett gehauen. Und in genau dieser Disziplin ist die Band auch eine Dekade nach "No Heaven... Only Torment" eine der stärksten Vertretungen im gesamten westeuropäischen Raum. Sollte der Fünfer nun auch wieder konsequenter am Ball bleiben, steht einem zweiten Frühling nichts mehr im Wege - spätestens zum 20-jährigen Jubiläum, das man 2019 begehen wird!



Anspieltipps: Diabolic Mask Of War, From Black Liquid To Extinction