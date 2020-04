Raufbolde mit Herz.

Das letzte NEW HATE RISING-Album "Paint The Town Red" habe ich noch in wohliger Erinnerung, entsprechend groß ist die Vorfreude auf "Miles". Und der fünfte Output der Stendaler setzt den einst eingeschlagenen Weg konsequent fort: Weg vom reinen Auf-die-Schnauze-Straßengeknüppel hin zu mehr Melodie, Abwechslung und Gefühl. Es gibt immer noch ordentliches klassisches Hardcore-Material mit pogotauglichen Grooves und drückenden Riffs, doch mittlerweile nehmen die Singalongs und die Melodien einen sehr dominanten Anteil im NEW HATE RISING-Sound ein.

Bei 'Mein Herz' und 'A New Start' wird es geradezu balladesk; sehr gekonnt, wie ich anmerken möchte. Doch obwohl die Verbindung aus Core, Metal und Nu Rock wirklich glänzend funktioniert und die raue Energie dieser Kapelle nie flöten geht, nehmen die vielen Mitsingpassagen der Gesamtpackung ein wenig den Biss. Gepaart mit den textlich recht dick aufgetragenen Szeneplattitüden und dem gelinde gesagt befremdlichen Albumausklang 'OSOB' bleibt "Miles" für mich hinter dem Vorgänger zurück. Spaß macht der Dreizehn-Tracker aber dennoch, dafür sorgen mächtiges Moshpitfutter wie 'Water And Wine', 'Pain' oder der Titeltrack sowie das souveräne, runde Songwriting; außerdem wird die gefühlvolle Seite der Ostdeutschen in den genannten ruhigen Stücken sehr authentisch nach außen getragen. Der Fünfer geht seinen Weg also konsequent und mit geballt guter Laune weiter – dem einen oder anderen Fan könnte diese Entwicklung mittlerweile aber ein Stück zu weit gehen.



Anspieltipps: Miles, Black And White, A New Start