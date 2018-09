Klassischer Prog Metal - nichts Neues, aber verdammt gut gemacht!

Prog-Metal-Bands, die sich noch relativ stur an den Offenbarungen aus dem Katalog von DREAM THEATER bedienen, gibt es zumindest im Newcomer-Bereich der Szene mittlerweile eher selten. Die etwas brachialeren Klängen haben diese Standards abgelöst, weshalb man sich umso mehr freut, wenn eine Truppe wie NEW HORIZONS noch einmal den klassischen Weg einschlägt und die Hörer mit tarditionellem, melodischem Stoff verwöhnt.

"Verwöhnen" ist dabei auch tatsächlich das richtige Stichwort, denn auf "Inner Dislocation" ist fast noch alles so wie dereinst, als Petrucci und Co. gemeinsam mit SYMPHONY X die verspielten Klänge etablierten, vertrackte Melodien in ihr Material einbauten und gelegentlich mit sphärischen Kontrasten für epische Longtracks sorgten. Genau das findet sich nämlich auch in den neun Songs dieses Albums wieder, angefangen bei einigen irrwitzigen Tastenkombinationen am Keyboard über stimmungsvolle, epische und zudem eingängige Kompositionen bis hin zu balladeskem Stoff mit emotionaler Neigung, aber ohne pathetischen Aufschlag.

Diese Beschreibung mag sehr romantisch klingen, das überzeugende Ergebnis soll aber auch nicht dadurch gedämpft werden, dass diese Italiener sich sehr stark an den genannten Idolen orientieren und die vermeintlichen Eigenanteile dementsprechend eher gering sind. Denn NEW HORIZONS beherrscht die klassische Variante offenkundig aus dem Effeff, zaubert mit den beiden 'Borderland'-Nummern, dem prächtigen 'Where Is The End' und dem dezent selbstverliebten, aber dennoch bezaubernden Titelsong einige Stücke hervor, für die sich viele Bands ein Leben lang strecken müssten.

Bei NEW HORIZONS ist indes alles im Fluss, und auch wenn "Inner Dislocation" nicht sonderlich viele neue Impulse liefert, so ist die Platte trotzdem ein Prog-Metal-Highlight, das sich der DREAM THEATER-Clan auf jeden Fall mal einverleiben sollte - oder vielleicht auch muss!

Anspieltipps: Borderlands, Inner Dislocation