Nicht alles glänzt, aber doch recht vieles...

Es besteht noch nicht wirklich Einigkeit über die tatsächliche musikalische Message, die der NEW LIGHT CHOIR auf seinem neuen Album verbreiten möchte. Einerseits ist das Duo aus Raleigh auf einem ziemlich psychedelischen Trip unterwegs, der zwischenzeitlich von einigen verdammt coolen Proto-Metal-Geschichten durchkreuzt wird, andererseits verliert sich die Band in ihrer gelegentlich okkulten Umgebung gerne einmal in ihren epischen Arrangements und kommt vor lauter Vintage-Verehrung und Hingabe für den 70's-beeinflussten Klang gar nicht mehr so richtig auf den Punkt - und dieser Gefahr ist das Material von "Torchlight" irgendwie ständig ausgesetzt.



In den ersten Momenten ist man aber erst einmal Feuer und Flamme; 'Grand Architect' und auch 'Queen of Winter' sind wunderbare Doom-Rock-Nummern mit epischen Backings und dezenter, aber wirkungsvoller Psychedelica. NEW LIGHT CHOIR agiert verspielt und dennoch zielstrebig, und wenn man sich erst einmal mit dem relativ feminin wirkenden Organ von John Niffenegger angefreundet hat, bekommt man wirklich köstliche Retro-Sounds aufgetischt, die auch nicht vom Umstand getrübt werden können, dass der Faktor Originalität bei den beiden Amis keine übergeordnete Rolle spielt.



Leider jedoch begibt sich das neue Album zur Mitte hin in eine kleine Sinnkrise, in der weder die etwas ausladender arrangierten Epic-Parts, noch die lavagesteuerten Gitarren wirklich große Effekte erzielen können. Ein Augenblick der Langatmigkeit schleicht sich ein, man bekommt kurzzeitig den Eindruck, als könnte die Band mit einem Mal nicht mehr konsequent nachlegen, wird dann aber glücklicherweise eines Besseren belehrt, da das Finale von "Torchlight" noch einmal großartige Highlight-Momente bereithält, zu denen neben 'Golden Ring' und 'Last March' vor allem das wunderschöne 'Starlight And Torchlight' zählt, dessen spacige Melodiebögen für vieles entschädigen, was die beiden Herren in der Mitte des Albums verbockt haben.



Kann man sich also damit abfinden, dass NEW LIGHT CHOIR ein paar Skip-Passagen installiert hat, wird man an diesem Album eine Menge Freude haben. Denn auch wenn das Qualitätsgefälle nicht wegzudiskutieren ist, so bleiben viele erhabene Momente, mit denen sich die Truppe aus North Carolina eine Menge Beifall verdient.



Anspieltipps: Starlight And Torchlight, Grand Architect