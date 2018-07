Bezaubernd!

Nach drei mehr oder minder erfolgreichen EPs ist bei NEW NATIVE die Zeit für den ersten vollständigen Longplayer gekommen. Und die Wiener sind definitiv überreif, was die Präsentation über die volle Distanz angeht, gerade wenn man sich schon beim ersten Durchgang von "Asleep" vor Augen führt, wie viele Emotionen hier vermittelt werden und welch dichte Atmosphäre das österreichische Indie-Ensemble in kürzester Zeit bündelt.

Die elf Kompositionen zeichnen sich durch eine immense Melancholie, extreme Zerbrechlichkeit und schließlich auch durch eine allumfassend dokumentierte, sehr authentisch reflektierte Traurigkeit aus, die schon nach wenigen Sekunden unter die Haut geht. NEW NATIVE öffnet sich dabei weder düsteren Klängen noch vermeintlichen Gothic-Mainstream-Geschichten, sondern bleibt immerzu ganz bei sich, spielt währenddessen mit auffallend einprägsamen Melodien und bewahrt doch die Distanz zum gefürchteten Emo-Spektrum - schlicht und einfach weil die Nummern von "Asleep" tatsächlich ergreifend sind und nicht bloß irgendwo an der Oberfläche kratzen.

Dennoch gibt es so manch verträumten Ohrwurm zu hören, zum Beispiel das wunderschöne 'Night Scene', das einfühlsame 'The Captor' und schließlich das bemerkenswert eindringliche 'On A Lighter Note', das ein durchweg bezauberndes Album über die Ziellinie steuert. "Asleep" ist für die jungen Österreicher nicht nur ein großer Schritt, sondern womöglich auch der ganz große Wurf. Das Zusammenspiel aus emotionalen, melodischen und introvertierten Komponenten funktioniert geradezu perfekt und macht das eigentliche NEW NATIVE-Debüt zu einem der schönsten Erlebnisse, die der Indie-Sektor 2018 ins Programm stellt. Wirklich toll!

Anspieltipps: The Captor, Wash Away, On A Lighter Note