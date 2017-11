Gutes Album trotz klar verpatztem Auftakt

Steve Newman ist eine der fleißigsten Figuren im gesamten Melodic-Rock-Sektor, ein Mann, der sich kaum Ruhepausen gönnt, um sein Soloprojekt Schritt für Schritt voranzubringen und auch im oberen Tabellendrittel die Stellung zu halten. Auf seiner neuen Scheibe scheint es aber fast so, als müsse er dem hohen Arbeitstempo langsam aber sicher Tribut zollen, denn gerade die ersten Nummern auf "Aerial" sind längst nich auf jenem Niveau angesiedelt, auf dem NEWMAN ansonsten musiziert. Und das alleine gibt schon Grund zur Besorgnis!

Eine ungewohnte Langatmigkeit macht sich in 'Fear Of Flying' und 'Don't Wake The Lion' breit und lässt bereits zum Auftakt Schlimmeres befürchten. Die Hooklines zünden nicht, und insgesamt ist auch die Performance viel zu routiniert und abgeklärt. Doch die Band fängt sich glückliccherweise sehr schnell, die Melodien werden stetig stärker, und spätestens zur Mitte des Albums erreicht man wieder die altbekannte Klasse, die schließlich auch die restlichen Phasen von "Aerial" dominiert. Nummern wie 'Can't Stop Loving You', 'Always Strangers' und 'Two Sides' sind genau der Stoff, den man von NEWMAN hören möchte, wohingegen gemäßigte Stücke wie 'Vertigo (Leap Of Faith)' und 'Still Bleeding' noch einmal die gesanglichen Stärken des Masterminds hervorheben und final auch für Beruhigung sorgen.

Hätten Steve Newman und seine Mannen also nicht den Start verbockt, wäre "Aerial" mit ziemlicher Gewissheit ein weiterer Klassiker im dicken Katalog des Briten geworden. Doch auch unter den gegebenen Umständen ist die neue Platte ein Muss für Liebhaber traditionellen Melodic Rocks, wenngleich sie sich nicht als Highlight in der langen Diskografie des Sängers etablieren wird.

Anspieltipps: Always Strangers, Still Bleeding