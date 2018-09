Best-of mit Mega-Bonus!

Bereits vor zehn Jahren präsentierte Steve Newman eine Werkschau seines bisherigen Schaffens und kombinierte die vermeintliche Best Of mit einer prall gefüllten Bonus-CD, auf der viele unveröffentlichte Songs und einige Alternativversionen zum Vorschein kamen. Das "Decade"-Konzept war geboren und machte den ersten Bandsampler zu einem nicht minder wichtigen Release für Freunde des Ausnahmemusikers.

Eine Dekade später sieht der britische Sänger erneut Anlass, dieses Procedere zu wiederholen und vor allem Material zusammenzutragen, das sich in den Archiven gestapelt hat. "Decade II" beinhaltet im regulären Teil 17 Stücke von "Primitive Soul", "The Art Of Balance", "Under Southern Skies", "Siren" und "The Elegance Machine", darunter erstklassiges Material wie 'Ghost In The Night', '15 Minute Revolution' und 'Fire With Fire', mit denen NEWMAN bereits in der jüngeren Vergangenheit viele Punkte sammeln konnte. Der zweite Silberling wiederum bietet zahlreiche Raritäten, unter anderem Japan-Bonustracks, einige Stücke, die eigentlich für andere Künstler geschrieben wurden und zuletzt auch Archivware, die aus unerklärlichen Gründen nicht auf die Erstpressungen gelangt sind. Gerade im Fall von 'Race Of A Lifetime' und 'World Keeps Turning' fragt man sich ernsthaft, warum dieses Material zurückgehalten wurde.

Insofern schließt die Band nicht nur eine riesige Lücke, sondern ofenbart neben der üblichen Compilation anderthalb Dutzend richtig starker, bis dato unveröffentlichter Songs, die es locker mit der Ware der offiziellen Releases aufnehmen können - keine Frage also, dass die Melodic-Rock-Gemeinde hier keine Entschuldigung aufbringen kann, den Geldbeutel nicht ein weiteres Mal für NEWMAN zu plündern.