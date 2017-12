The Taint

Elektronisch verstärkter Gothic Rock nach Schema F

Der Zwiespalt ist groß, denn irgendwie will sich die Option einfach nicht einstellen, NEXUS und "The Taint" nicht zu mögen. Die italienischen Gothic-Rocker reißen zwar aus kreativer Sicht wirklich keine Bäume aus, haben aber immerhin einige hübsche Melodien in petto, mit denen man zumindest für den Moment ganz nette Unterhaltung anbieten kann.

Allerdings werfen sich die Herren selber genügend Knüppel zwischen die Beine, so dass man nie so wirklich in den Genuss kommt, dieses melodische Fundament wirklich auszukosten. Die Performance ist beispielsweise ziemlich dürftig, angefangen beim austauschbaren Stimmchen von Frontmann Vlad Voicu bis hin zur instrumental doch sehr limitierten Darbietung seiner Mitmusiker. Und auch beim Songwriting stößt man schnell auf zahlreiche Beschränkungen, die sowohl auf Einschnitte beim kompositorischen Talent als auch auf mangelnden Wagemut schließen lassen. Dass die Keyboards und Synthies mit aller Macht versuchen, ihre dominante Stellung soweit auszunutzen, dass sich der Hörer wieder auf die einprägsamen Harmonien konzentrieren mag, ist im Grunde genommen ein kluger Schachzug.

Doch NEXUS kann nicht flächendeckend alle Defizite kaschieren, die sich mangels variabler Ideen von Song zu Song markanter auftun. Irgendwann hat man die begrenzten Möglichkeiten der Italiener durchschaut und wird der launischen, naiven Präsentation überdrüssig. Und auch wenn man dieses zuvor beschriebene Gefühl nicht loswerden mag, dass man sich "The Taint" irgendwie schönreden kann: Am Ende ist die neue NEXUS-Platte bestenfalls Durchschnitt und dementsprechend absolut verzichtbar.

Anspieltipp: Solitude