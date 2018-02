Für Prog-Nasen mit Tapir-Schnauzen.

Jaaaa, gepflegte Schrägie-Mucke hat einen Spezial-Platz auf meiner Geschmacksliste, gerne darf eine Band dabei auch etwas völlig Anderes und Hirnverbranntes ausprobieren! Die Polen ORANGE THE JUICE, die Italiener CHAOS CONSPIRACY, die indonesische Nicht-Band KEKAL, das US-Chaos-Duo QUI oder die total verspulten Norweger MOON RELAY sind mir unter anderem schon ins Netz gegangen. Auch die Österreicher NI machen solche Musik, die normale Menschen höchstwahrscheinlich ganz schnell wieder ausmachen, die in mir aber ein paar verborgene Gene anschaltet. Schräge, dissonante Akkorde, verquere Rhythmen, lautmalerischer Gesang in einer Fantasie-Sprache und viel mehr Verrücktheiten hat diese Truppe zu bieten. Manchmal sehe ich vor meinem geistigen Auge ein Ensemble aus betrunkenen Zeichentrick-Dschungel-Jung-Tieren beim Rumtoben. Die Musik ist bei aller Bizarrheit frisch und frei und macht einfach Spaß beim Hören, zumindest wenn man eine offene Einstellung bei der Auslegung des Begriffs "Musik" hat. Doch je konzentrierter man NI zuhört, desto je mehr Sinn lässt sich darin entdecken, und gerade Prog-Nasen die ihre Tapir-Schnauzen gerne in so jedes unerforschtes Wasserloch hängen, sollten doch auch mal ein Ohr auf "Dedoda" loslassen.