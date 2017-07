Kurz, schmerzlos, dreckig - der Grunge lebt!

Man muss natürlich vorsichtig sein, welche Schublade man öffnet, wenn man einer neuen Combo einen richtig guten Einstieg bescheinigen möchte. Denn womöglich zieht man Vergleiche, die überdimensioniert und unrealistisch erscheinen, oder man nennt Namen, die einen solchen Druck erzeugen, dass eine junge Kapelle schnell daran zerbrechen kann. Und trotzdem fühle ich mich irgendwie verpflichtet, Begriffe wie NIRVANA oder deren verstorbenen Mastermind Kurt Cobain zu benennen, wenn es um die punkige Energie, die Unbeschwertheit und diese rotzigen Grunge-Sounds geht, die auf dem Debüt von NICOTINE NERVES zu spüren sind. Die beiden Dänen, die hinter diesem Projekt stehen, sind spürbar von der großen Seattle-Ikone und deren ersten beiden Alben beeinflusst, haben diese ungestüme Schwerelosigkeit beim Songwriting und richten sich nach nichts und niemandem außer ihrer momentanen Laune, die auf "Nicotine Nerves" zu einigen richtig dreckigen Prlen führt, die in der frühen Grunge-Ära selbst renommierten Acts wie PEARL JAM und eben NIRVANA prächtig zu Gesicht gestanden hätten.



Denn es sind keine polierten Songs, wie man sie später zeitweise auf "In Utero" oder auf den letzten eher unspektakulären Alben von Eddie Vedder und Co. gehört hat, die "Nicotine Nerves" schmücken. Nein, es ist diese unverbrauchte Attitüde des Garagen-Rocks, die diesem leider nur 21 Minuten währenden Abriss innewohnt und ihn zu einem der spontansten, lässigsten und schließlich auch richtungsweisenden Release im laufenden Kalenderjahr macht. Nirgendwo lebt der Seattle-Sound derzeit so intensiv wie bei diesen arschcoolen Dänen!



Anspieltipps: Shoot Me Dead, Melted Waves, Nervous