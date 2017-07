New Norwegian Noise.

Das Ziel, mit dem zweiten Demo einen Plattenvertrag zu ergattern, konnten die Jungs von NIEDRA nach dem Release im vorletzten Jahr leider nicht realisieren. Dennoch ist die Band nach wie vor von den vier Stücken überzeugt, die man anno 2015 im Studio einprügelte, so dass der neue Release quasi nur eine Erweiterung dieses Demos geworden ist - zumindest auf den ersten Blick. Doch die Norweger haben noch einmal an allen Songs getüftelt, sie stellenweise um einige Arrangements ergänzt und die neuen Versionen von 'Forest Wave' und 'Labyrinth' mit einigen spannenden Nuancen bereichert. Das macht "Forest Wave Of Heavy Punk" noch nicht zu einem allumfassenden Frischling, doch angesichts der Tatsache, dass NIEDRA bis dato noch ein völlig unbeschriebenes Blatt ist, wird sich daran wohl niemand stören.



Denn die Nummern, die es schließlich auf "Forest Wave Of Heavy PunK" geschafft haben, sind alles andere als leicht zugänglich. Die Nordeuropäer haben einen wilden Crossover aus räudigen Post-Hardcore-Gitarren, lärmigen Noise-Fragmenten und vereinzelten Sludge-Grooves zusammengestellt, der gelegentlich auch noch in den finsteren Regionen des Doom anklopft. Das Material ist teilweise sperrig, insbesondere die längeren Tracks, die sich immer wieder mit punkigen, ungestümen Explosionen wie 'Erase' und 'Rhino' abwechseln und letztlich den hohen Anspruch der Band sichern. Doch auch schwierige Nummern wie 'Slough' und 'The Guilt' können mit und mit erschlossen werden, bleiben zwar relativ experimentell und gemein, sind am Ende aber die echten Highlights einer abwechslungsreichen, stimmungsvollen und eben auch eigenständigen Platte. Mehr Infos gibt es via noise@niedra.no bzw. auf der Bandcamp-Seite, auf der die Band ihr neues Werk sogar zum kostenlosen Download bereitstellt.



Anspieltipps: Slough, Divide