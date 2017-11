Feine Melodien, wunderschönes Cover!

Bei ihrem dritten Langeisen sind auch diese Schweden inzwischen angekommen und lassen dabei auf Anhieb erkennen, dass ihnen der optische Aspekt wichtiger denn je ist. Doch "Raft Of The World" ist keineswegs nur ein Augenschmaus geworden, auch was die Songs an sich betrifft, kann man der Formation aus Linköping einen gehörigen Reifeprozess anhören.



Stilistisch hat sich jedoch nichts geändert, das Quartett ist immer noch in jenen Gefilden zu Hause, die man landläufig als "Classic Rock" bezeichnet und lässt einmal mehr auch keinerlei Zweifel an ihren Vorbildern und Orientierungshilfen vernehmen. Allen voran die Heroen der Frühzeit der NWOBHM, mehr denn je aber auch - und zwar speziell im Hinblick auf die harmonischen Gitarrenpassagen - UFO und THIN LIZZY.



Dadurch lässt das Kopfkino mehrfach einen unerfüllten Traum von so manchem Classic Rocker ablaufen, nämlich eine Session von Michael Schenker und Phil Lynott und den Seinen. Doch nicht nur für die Träumer unter uns wird feiner Stoff geliefert. So manche Hookline (von denen einige die frühen URIAH HEEP und BLUE ÖYSTER CULT als weitere Einflussquellen zu Tage fördern) könnte NIGHT entscheidend weiterhelfen. Etwa, um Radio-DJs auf sich aufmerksam zu machen, selbstredend aber auch die Fans.



Gut möglich also, dass den Schweden mit diesem Angebot an zwingenden Melodien (völlig unabhängig davon, ob es fetzig zur Sache geht wie im treibenden Opener 'Fire Across The Sky', oder doch bedächtig und ruhig wie im Folk-durchtränkten Epos 'Coin In A Fountain'), ein ähnlicher Karrieresprung gestattet ist wie den Kollegen von HORISONT. Thumbs Up!