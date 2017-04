Auf dem Durchmarsch in die Champions League!

Bereits für ihre selbstbetitelte EP wurde das Trio aus dem kalifornischen Ventura hierzulande mit reichlich Lob überschüttet. Keineswegs zu Unrecht, wie NIGHT DEMON spätestens mit dem ersten Longplayer "Curse Of The Damned" auf eindrucksvolle Weise unter Beweis stellen konnte.



Doch bei aller Jubelstimmung, die durch diese beiden Scheiben ausgelöst wurde, lässt sich das Echo darauf im Vergleich zu jener Euphorie die Bassist/Sänger Jarvis Leatherby, Gitarrist Armand John Anthony und Drummer Dusty Squires durch ihre energiereichen, dynamischen Shows auslösen, sogar als relativ verhalten bezeichnen.



Wer das Triumvirat bereits auf einer Bühne bestaunen durfte, wird entsprechend beipflichten, denn es ist wahrlich völlig egal, ob man die drei Amis in ein finsteres Kellerloch namens "Club" verfrachtet um aufzugeigen, oder ihnen großzügig Platz auf eine Open Air-Bühne zur Verfügung stellt - NIGHT DEMON macht ein Konzert zu einem Genuss! Von ihrer unbändigen Spielfreude und Leidenschaft sind ihre Songs zwar seit jeher geprägt, für ihre aktuellen Tracks konnten die drei Musiker aber sogar noch ein zusätzliches Quäntchen mehr davon einfließen lassen.



Dadurch erweckt "Darkness Remains" - wenn auch klangtechnisch durchaus ansprechend – den Eindruck, man hätte das Album "Live im Studio" eingespielt. Die einmal mehr tief in der NWOBHM verankerten Tracks kommen so noch ein wenig mitreißender aus den Boxen, obgleich das Energielevel der Tracks wohl selbst bei Aufnahmen in primitivster Qualität auf Demo-Niveau jeden Zuhörer sofort packen und zum Mitmachen animieren würden.



Kein Zweifel, dass NIGHT DEMON mit diesem Dreher ein Platz in der der "Champions League" gebührt! Nachzuhören im fulminanten Opener 'Welcome To The Night', dem nicht minder zwingenden 'Hallowed Ground', der entsprechend aus IRON MAIDEN-Songtitel zusammengesetzten Tribut-Abrissbirne 'Maiden Hell', usw., usw. .........! Top!