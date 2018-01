Super Album, unnötige Neuauflage

Pünktlich zum Tourauftakt als Vorgruppe von ACCEPT veröffentlicht NIGHT DEMON eine Expanded Edition des aktuellen Albums "Darkness Remains". Man hätte also auch Tour-Edition sagen können. Laut Frontmann Jarvis Leatherby soll die Version ein Dankeschön an die Fans sein, die den Erfolg von "Darkness Remains" möglich gemacht haben. Man wolle nicht 20 oder 30 Jahre mit dem Bonusmaterial hinter dem Zaun halten, sondern mit dieser Edition den bisherigen Banderfolg feiern. Aber was für Bonusmaterial ist hier enthalten?



Abgesehen von den üblichen zehn Songs des Albums beinhaltet die erste CD zwei Cover-Versionen, sowie eine alternative Studioversion von 'Life On The Run' als Instrumental und eine Demo-Version des Instrumentals 'Flight Of The Manticore'.

Auf der zweiten CD gibt es oben drauf noch alle Songs im so genannten Bright Lights Mix, ebenso wie einen Track by Track Kommentar der ganzen Band.

Wie so oft in letzter Zeit frage ich mich allerding: Braucht man das?



Über die Musik auf "Darkness Remains" müssen wir uns nicht weiter unterhalten, das Album war im April 2017 nicht umsonst unser Soundcheck-Sieger und hat es auch in meine Top 20 des Jahres 2017 geschafft. Das Review dazu könnt ihr übrigens hier nachlesen. Die beiden Coverversionen sind gut hörbar, insbesondere das Cover von QUEENs 'We Will Rock You' ist interessant, da es komplett anders ist als das Original. NIGHT DEMON verzichtet komplett auf das weltweit bekannte Drumming und macht sich den Song komplett zu Eigen. Die beiden folgenden Instrumentals als alternative Studioversion bzw. Demo-Version braucht wohl nur ein absoluter Die Hard-Fan der Kalifornier.



Gleiches gilt auch für den Inhalt der zweiten CD. Der Bright Lights Mix unterscheidet sich in meinen Ohren kaum vom Original und weicht nur so minimal von der regulären Version ab, dass sie keine Veröffentlichung als alternativen Mix rechtfertigen. Und auch die anschließenden Kommentare zu den einzelnen Tracks bieten nicht ausreichend Unterhaltung, um sich diese ein zweites Mal anzutun. Die Bandmitglieder erzählen hier, wie die einzelnen Songs und Texte entstanden sind und warum welcher Song ins Live-Repertoire aufgenommen wurde. Hier fehlt mir die dauerhafte Unterhaltung für eine CD.



Um auf meine zuvor gestellte Frage zurück zu kommen: Nein, die Expanded Edition von "Darkness Remains" braucht man nicht. Erst recht nicht, wenn man das Album bereits im Regal stehen hat. Nur wenn man die Erstauflage ohne das ganze Bonusmaterial noch nicht hat und auch nirgendwo finden sollte, dann braucht man die Expanded Edition. Denn eins ist auch klar: Jeder Fan des Heavy Metal in einer seiner besten Formen braucht "Darkness Remains"!