Ein Live-Album zum Niederknien!

NIGHT DEMON zählt zu den tourfreudigsten Bands auf diesem Planeten. Und wer schon mal eine Show des Trios besucht hat, weiß was ihn oder sie erwartet. Das Trio macht bei seinen Konzerten grundsätzlich keine Gefangenen und bietet eine schweißtreibende Show. Bereits auf den Studioalben kann man diese Intensität im Ansatz spüren, aber live ist halt eben doch etwas ganz anderes. Mit "Live Darkness" wurde nun der Versuch unternommen, dieses ganz spezielle Feeling einer NIGHT DEMON-Show auch in die heimischen Wohnzimmer zu bringen.

Um eines vorweg zu nehmen: Dies ist in eindrucksvoller Art gelungen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal ein dermaßen intensives Livealbum gehört habe! Das Energielevel befindet sich stets auf höchster Stufe, Jarvis Leatherby, Dusty Squires und Armand John sind bestens eingespielt und geben dem Publikum genau das was es verlangt, nämlich Heavy Metal in seiner ursprünglichsten Form, ohne Netz und doppelten Boden. Wo andere Bands auf Samples, Chöre vom Band und sonstigen Schnickschnack zurückgreifen müssen, reicht hier ein Bass, eine Gitarre und ein Schlagzeug. Der "Beachland Ballroom" in Cleveland, Ohio kocht und zwischen Band und allen Anwesenden herrscht diese ganz spezielle Verbindung, die im Kollektiv etwas Außergewöhnliches entstehen lässt. "Live Darkness" lebt von dieser Magie vom ersten Ton des Openers 'Welcome To The The Night' bis zur letzten Zugabe 'Night Demon'. An der Songauswahl gibt es sowieso nichts zu meckern, da ist jede Nummer ein Volltreffer. Als einen Höhepunkt kann man eventuell den Gastauftritt von Athenar bezeichnen, seines Zeichens Frontmann von MIDNIGHT, der mit dem Trio zusammen 'Evil Like A Knife' in einer mitreißenden Version zum Besten gibt.

"Live Darkness" ist bei mir folglich unter den besten Live-Alben aller Zeiten, die Metalgeschichte geschrieben haben, ganz weit vorne mit dabei. IRON MAIDEN hat "Live After Death", MOTÖRHEAD hat "No Sleep 'Til Hammersmith" - und NIGHT DEMON hat "Live Darkness".