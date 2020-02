Fühlt euch gedrückt, liebe Leser!

Das Orchester setzt zum fünften Nachtflug an! Was die SOILWORK-Musiker Speed und David Andersson anno 2012 auf die Beine gestellt haben, sprüht auch neun Jahre später noch vor unbändiger Lebensfreude, Spaß an der Musik und den wunderbaren AOR-Klängen der damaligen Zeit. THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA versteht es jedoch wie keine zweite Band diese Nostalgie ins 21. Jahrhundert zu befördern und mit dieser durchweg genialen Mischung aus ABBA, JOURNEY, YES, GENESIS und KISS den wohl tollsten Sommer-Soundtrack auf die Beine zu stellen, den man sich im Februar ausmalen kann.

Richtig, Björn und seine eifrige Spielmannstruppe scheint nach den ersten beiden Alben zu ihrem ureigenen Stil gefunden zu haben, hat mit "Amber Galactic" und dem nicht minder wunderbaren "Sometimes The World Ain't Enough"-Nachfolger die Erde zum Beben gebracht und dank vielen Auftritten und Shows auch außerhalb ihrer schwedischen Heimat immens viel Erfahrung gesammelt. Diese wiederum setzt der Nachtflug allerdings in wunderbar dramaturgische Züge um, die dem neusten, etwas romantischer veranlagten Disco-Rock-Rundumschlag die nötige Tiefe und Würze verleiht. Meine Güte, was macht das Album nur für eine Freude.

Euch jetzt von Songs wie der ABBA-Hommage 'If Tonight Is Our Only Chance', das als Single ausgekoppelte 'Divinyls' oder dem wunderschön melancholischen 'Golden Swansdown' zu berichten, reicht nicht aus, um meine unbändige Euphorie ob des "Aeromantic"-Melodienfeuerwerks genügend Ausdruck zu verleihen. Hört euch die Songs einfach an, lasst euch von der Freude an der Musik, dieser gewissen Zeitlosigkeit und grenzenlos guten Laune infizieren und startet mit ein paar Sonnenstrahlen mehr in den neuen Tag. Winter-Tristesse und Februar-Melancholie scheinen wie weggeblasen, die folgende Stunde lässt warme Sonnenstrahlen durch die dicke Wolkendecke.

Zwei Songs möchte ich allerdings hervorheben: Kennt ihr jene, nach denen man gefühlt süchtig wird? Die Melodie packt, der Rhythmus lässt die müdesten Hüften kreisen und beim Refrain will man schlichtweg die ganze Welt umarmen? Ja? Dann gönnt euch 'This Boys Last Summer' und dankt mir im Stillen, wenn euch dieser Anwärter auf den "Song des Jahres" ab der ersten Sekunde packt. Und bei 'Dead Of Winter' werden Erinnerungen an die besten Filme der 1980er Jahre wahr. Welch eine Zeitreise THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA hier fabriziert, einfach wunderbar.

Speed selbst hat überdies sogar an Stimmvolumen zugelegt, kaum zu glauben, dass die SOILWORK-Röhre solch einen fabelhaften Gesang bereits zum fünften Mal in Folge an den Tag legt. Dreht und wendet es, wie ihr wollt, aber für Freunde, die bei Rockklängen auch gerne über den Tellerrand schauen, und empfänglich für schlichtweg großartige Musik mit gewissem Pop-Appeal und Rock-Flair ist, werden "Aeromantic" nicht mehr los, komme was wolle! Und bitte nehmt meine Empfehlung wahr und zieht euch diese Band bei ihren anstehenden Club- und Festivalshows live rein, ihr werdet die Party des Jahres erleben!