Ganz schön flotter Nachschalg des Orchesters...

Keine Frage: THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA gehörte zu den ganz großen Playern in 2017. Dass "Sometimes The World Ain't Enough" nur ein Jahr nach dem Vorgänger "Amber Galactic" erscheint, hatte ich nicht erwartet, macht aber vor allem klar: Die Jungs leben mittlerweile richtig gut davon und verdienen mit ihrem Mix aus Disco, AOR und Prog sicher mehr Geld als mit den lange etablierten Hauptacts. [Vielleicht haben sie auch einfach Bock drauf - PK]



Der direkte Vorgänger war für mich eines der absoluten Top-Alben 2017, und live könnten mich die Männer (samt Backing-Sängerinnen) in München absolut vom Hocker hauen. Ich gebe zu, dass ich etwas skeptisch war, als nach so kurzer Zeit erneut Album und Tour angekündigt wurden. Wieder wurden 58 Minuten aufgenommen, das ist schon eine Menge Musik nach so kurzer Zeit.



Verteilt auf insgesamt zwölf Songs gibt es natürlich überwiegend gute Laune und eine astreine Produktion. Dieses Album wird hoch in die Charts einsteigen, und im Moment scheint sich die Band einen Weg als VOLBEAT-Konkurrenten auszuwählen. Wie schon auf den Vorgängern gibt es warme Melodieführungen, ganz starke Gesangslinien und sehr schöne Spielereien auf allen Instrumenten, so dass die Musik auch nach etlichen Durchläufen nicht langweilig wird. Alles klingt sehr lebendig und abwechslungsreich.



Der Opener 'This Time' begeistert mit großem Tempo und einigen schönen Soli. 'Turn To Miami' beginnt wie die Titelmelodie einer Achtziger-Jahre-Serie und bietet Keyboard-Sounds, auf die EUROPE oder BON JOVI 1986 neidisch gewesen wären, insgesamt ist der Song aber eher ein Grower, der erst beim dritten oder vierten Anhören ins Ohr geht. 'Paralyzed' ist groovy und absolut tanzbar - das könnte live richtig fein werden. Wer an 'Josephine' oder 'Gemini' seine Freude hatte, wird hier vor Freude jubeln. Der Titeltrack geht definitiv in die sehr pop-lastige AOR-Richtung der späten Achtziger, ich denke zum Beispiel an ROBIN BECK. Da ich mit solcher Musik fast immer begeistert werden kann, geht mir das Herz auf. Der Refrain hat absoluten Ohrwurm-Charakter.



Wem es noch nicht an guter Laune reicht, dem sei die schöne Fast-Ballade 'Moments Of Thunder' ans Herz gelegt, die wirklich besten TOTO-Bombast bietet, samt fetter Chöre. Mit 'Speedwagon' gibt es die beste VOLBEAT-Nummer seit etlichen Jahren. 'Lovers In The Rain' hat sowohl leichte Britpop- als auch Disco-Einflüsse. Ihr merkt: Mit Metal hat das hier alles mal so was von gar nichts zu tun. Aber es funktioniert.



Mit 'Can't Be That Bad' kommt dann auf Position neun der erste Song, der mich nicht ganz so begeistert. Die große Angst vor Stangenware war also wirklich unbegründet. Dafür kann 'Pretty Thing Closing In' wieder mitreißen, es gibt chillige Siebziger-Grooves. Absoluter Anti-Hard-Rock, total geil! Auch 'Barcelona' ist eine flotte Städte-Hymne - und dann folgt mit 'Winged And Serpentine' noch eine Nummer, die bei mir tatsächlich das Wort "generisch" im Kopf aufkommen lässt. Gibt es generische THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA-Musik? Scheinbar erstmals ja.



Dafür wird man mit dem Longtrack 'The Last Of The Independent Romantics' versöhnt; es ist eigentlich Wahnsinn, dass bei so melodischer und massenkompatibler Musik ein Longtrack gelingt. Anders als auf den ersten beiden Alben geht das hier weitestgehend ohne Siebziger-Prog-Kante.



Insgesamt waren meine Befürchtungen unbegründet. Nur zwei Songs finde ich bisher etwas schwächer, der Rest hält das Niveau des genialen Vorgängers. Hier schickt sich jemand an, einen Ring in den Kampf um das 2018er-Treppchen zu werfen, und zwar: THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was für ein mächtiges Brett.



Anspieltipps: Paralyzed, Sometimes The World Ain't Enough, Moments Of Thunder, Pretty Thing Closing In