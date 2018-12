Feines, traditionelles Doom-Scheibchen.

Diese Scheibe musste ich mir am Hammer Of Doom holen, nachdem ich sie für die Rezensions-Vorbereitung schon gehört hatte: Mit "The Room" haben die Italiener von NIGHT GAUNT eine gutklassige traditionelle Doom-Scheibe erschaffen, die allen Genre-Freunden gut munden sollte. Das zweite Album der Band bietet sechs Songs mit 37 Minuten epischem, sehr traditionellem Doom. Schon ein Blick aufs Artwork sollte deutlich machen, dass wir es hier nicht mit einer fröhlich-verdrogten Psychedelic-Version des Dooms zu tun haben. Hier gibt es düstere Soundcollagen mit bösen Riffs. Natürlich haben die Songs häufig Überlänge, und vom Songwriting her orientiert man sich klar an den Frühwerken von CANDLEMASS oder SOLITUDE AETURNUS, auch das WHILE HEAVEN WEPT-Debüt (also ohne jegliche FATES WARNING-Anspielungen) oder REVEREND BIZARRE-Werke können als Referenz gesehen werden.

Mir gefällt der erhabene, düstere Gesang, das langsam-monolithische Riffing, die karge, aber vom Klang her durchaus füllige Orchestrierung im Instrumentalbereich und die warme, gleichsam basische Produktion. Unnötiges Tempo gibt es eigentlich nicht, auch wenn ich bei den leicht schnelleren Riffs, die sich sporadisch finden, ganz spärlich an THE DOOMSDAY KINGDOM denken muss.

Da mich die Songs auch allesamt packen und es keine Ausfälle gibt, kann ich die Scheibe allen Doom-Puristen ans Herz legen. Ich würde hier gerne noch deutlich mehr schreiben, aber dafür ist dann doch alles im positivsten Sinne zu gewohnt, zu gewöhnlich. Wer auf die oben genannten Bands steht, kriegt, was ihm angepriesen ist und das noch auf gutem Niveau.

Anspieltipps: Penance, Oval Portrait.