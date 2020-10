Melodic Death Metal wie in den 90er Jahren!

Zwei Jahre ist es her, dass NIGHT IN GALES mit "The Last Sunsets" ein Album veröffentlicht hat. Dieses war nicht "nur" das sechste Studioalbum der deutschen Melodic Deather, sondern bedeutete gleichzeitig die Rückkehr des Original-NIGHT IN GALES-Sängers Christian Müller. Jetzt steht mit "Dawnlight Garden" das zweite Album seit dem Comeback in den Läden. Kann die Truppe den Vorgänger nochmal toppen?



Ja, sie kann! "Dawnlight Garden" ist eine Ansammlung von absoluten Melodic-Death-Perlen. Egal ob 'Beyond The Light', der Titeltrack, das groovige Stück 'Winterspawn' oder das atmosphärische 'Kingdom', alle Songs überzeugen vollkommen und hätten auch in den 90er Jahren von einer Band namens AT THE GATES stammen können. Hier regiert kerniger Melodic Death der schwedischen Schule. Die Tracks strotzen zwar nicht vor Eingängigkeit, dafür bieten sie ein enormes Wachstumspotenzial bei jedem neuen Hören, was sicherlich auch an den ständig variierenden Tempi innerhalb der einzelnen Lieder liegt. Im Bereich der Melodien bzw. der Melodieführung erinnert "Dawnlight Garden" nicht selten an DARK TRANQUILLITY. Neben den genannten Stücken ist mit 'A Spark in the Crimson Eclipse' eine Neuaufnahme eines Songs der "Razor"-EP aus dem Jahr 1996 als Highlight auf der Scheibe zu finden. Ein herausstechendes Merkmal von "Dawnlight Garden" ist zudem der Gesang von Christian Müller. Dieser klingt mal aggressiv brüllend und mal wehleidig klagend, je nachdem, wie es gerade zum Song passt.



Mit "Dawnlight Garden" liefert NIGHT IN GALES ein verdammt gutes Melodic-Death-Album ab, das von jedem Genre-Fan zumindest angetestet werden sollte. Wer jedoch sowieso Fan der Truppe ist, kann hier blind zugreifen und genießen.