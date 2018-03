Leider nur eine EP

Man könnte nun die Sinnfrage stellen und erörtern, warum THE NIGHT SUNS die Premierenfeier mit einer EP begeht, die nach sehr knappen zwölf Minuten auch schon wieder ein jähes Ende findet. Man könnte umgekehrt aber auch seine Freude über die vielen kreativen Akzente äußern, die das britische Quartett auf "Human" geparkt hat und die das Ensemble auf Anhieb zu einem der meistversprechenden Acts der europäisschen Alternative-Szene machen. Doch wo liegen nun die Schwerpunkte?

Nun Fakt ist ganz klar, dass der von NINE INCH NAILS und ALICE IN CHAINS beeinflusste Stoff wirklich wunderbar funktioniert und mit all seinen Emotionen und experimentellen Phasen sofort den Nerv der Indie-Gemeinde trifft. Von versteckten Melodien über außergewöhnliche Harmonien und Strukturen bis hin zur enorm vielfältigen musikalischen Ausrichtung der drei Songs kann man eine ganze Palette wichtiger Argumente aufzählen, die das Interesse sofort an diesen Release binden. Doch irgendwie fühlt man sich dann auch wieder verprellt, da die musikalische Gedankenreise in ihrer vielleicht intensivsten Phase rapide über die Ziellinie schießt und die spannenden Inhalte leider nicht weiterverfolgt werden.

Doch betrachten wir "Human" als das, was es am Ende vielleicht sein soll: nämlich ein beeinddruckender Appetizer einer immens kreativen Kapelle, die ganz bestimmt noch im größeren Stil von sich hören machen wird. Denn sollte THE NIGHT SUNS auf einem potenziellen Full-Length-Release an das Niveau ddieser drei Nummern anknüpfen, ist der Kniefall der alternativen Gemeinde schon jetzt sicher!

Anspieltipps: Smoke, Human