Die Nachtschlange beißt wieder zu<br />

Das Debüt der schwedischen NIGHT VIPER konnte mich aus dem Stand überzeugen und positiv überraschen, so frisch und unbekümmert rockte der klassische Metal nach vorne. Entsprechend habe ich mich auf den Nachfolger "Exterminator" gefreut, dessen Titel bereits verspricht, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.



So ist es dann auch. Nach kurzem Intro legt 'No Escape' direkt ordentlich vor. Im basischen Soundgewand bekommen Gitarren, Bass und Schlagzeug ausreichend Raum und Sängerin Sofie-Lee Johansson dominiert mit ihrer kraftvollen Rockröhre ab dem ersten Einsatz das Geschehen. Im Prinzip geht es dann so weiter; kurze knackige Songs, aufs Wesentliche Reduziert und mit viel Energie auf Band gebannt reihen sich aneinander und man spürt bei jeder Note, dass diese Lieder live noch mal einen ordentlichen Zacken zulegen dürften.



Durch die reduzierte Produktion und Instrumentierung, wie auch durch das Songwriting bekommt die Platte neben klassischem Metal auch eine ordentliche Portion Rock'n'Roll Feeling mit und sprüht durchweg vor Energie. Die einzige Schwäche, wenn man sie denn so nennen möchte, ist die relative Einförmigkeit des Materials, Ausflüge in aggressivere oder ruhigere Gefilde finden kaum statt, lediglich ein paar ruhige Momente im akustischen Zwischenspiel 'Wake The Dead' und das besonders kurze und knackige 'Going Down' lockern den Fluss etwas auf, ansonsten geht es im gehobenen Midtempo und voller Durchschlagskraft voran und würde das Album sich nicht auf unter 40 Minuten beschränken, könnte hier vermutlich Langeweile aufkommen.



So ist es dann auch kein Wunder, dass ich nach einer mehr als unterhaltsamen Runde "Exterminator" nur selten das Bedürfnis habe, die Scheibe direkt wieder aufzulegen. Davon abgesehen ist das Album aber mehr als gelungen und Freunde straighten Metals mit kraftvollem Frauengesang sollten hier unbedingt zuschlagen. Stücke wie 'On The Run' oder 'Lady Bad Luck' lassen wenige Wünsche offen und krachen ordentlich ins Gebälk. Jetzt wird es aber höchste Zeit für eine Tour, denn NIGHT VIPER spielt Musik, die auf die Bühne in einem kleinen Club gehört und nicht nur auf Tonträger.