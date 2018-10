Stories From Beyond

Stories From Beyond

Bisschen zu viel BLOODBATH und zu wenig NIGHTBEARER.

"What Would BLOODBATH do?" Das war laut der vorliegenden Info zu "Stories From Beyond" in manchen Situationen das Mantra von NIGHTBEARER beim Songwriting zur ersten EP. Es scheint geholfen zu haben, denn das Duo hat die EP fertiggestellt.

Was die zwei Musiker auf dieser fünf Songs umfassenden Platte abliefern, ist brutaler Old School Death Metal. Einflüsse von BLOODBATH sind offensichtlich, aber auch ENTRAILS, DISMEMBER oder GRAVE lassen grüßen. Dabei liefern die Jungs fette Riffs ab, der Gitarrensound drückt ordentlich und Fronter Michael legt fiese Growls an den Tag. Nur der Snare-Sound geht mir in den schnellen Passagen ein wenig auf den Zeiger.

"Stories From Beyond" ist gut, jedoch zeigen andere Bands (allen Voran ENDSEEKER, DESERTED FEAR, WEAK ASIDE), dass Old School Death Metal noch ein Stück besser geht. Das ist zwar Jammern auf hohem Niveau, aber den fünf Tracks fehlt einfach ein bisschen der Wiedererkennungswert. Vielleicht sollten die Beiden beim zukünftigen Songwriting mehr auf sich vertrauen, als zu überlegen, was andere Bands machen würden.

Dennoch ist "Stories Drom Beyond" ein gutes Erstwerk, dass Hoffnung auf mehr macht. Dieses "mehr" könnte dann bereits im kommenden Jahr in Form eines ersten Albums kommen. Ich bin gespannt!