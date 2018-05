Gute Single, doch leider nur ein Appetizer!

Vorab-Singles sind eine nette Sache, um die Stimmung auf ein neues Album anzuheizen und das Interesse zu wecken. Eine Band wie NIGHTLAND kann von solchen Maßnahmen insofern profitieren, dass ihr Name mehrfach durch die einschlägige Presse geht und man zumindest schon einmal Kenntnis von der bis dato noch recht unbekannten Truppe erlangt hat. Aber ist eine solche Aktion verkaufsträchtig? Nun, vielleicht nicht direkt. Aber langfristig sicher schon, gerade wenn man so ambitioniert bei der Sache ist, wie dieses italienische Quartett.



Auf "Astralize" will die Band uns zwar weismachen, symphonischen Death Metal zu spielen, was womöglich auch Erwartungen auslöst, die jenseits jedweder Begeisterung liegen, doch ganz so schlimm wie die ersten Befürchtungen ist der einzige Track der neuen Single nicht. NIGHTLAND setzt auf eine pompöse Produktion, kleistert die Nummer aber nicht mit Keyboards und überflüssigem Pomp zu, sondern nutzt das Volumen, um einzelne Sequenzen und vor allem den ordentlichen Chorus noch besser in Szene zu setzen. Das Resultat überzeugt, auch wenn es nur einen kurzen Einblick in die frische Materie der Italiener liefert. Aber genau das ist ja auch so gewollt - ebenso wie ein Statement der Sorte "wenn das ganze Album dieses Niveau hält, darf man es mit Spannung erwarten", welches an dieser Stelle aber auch blind unterschrieben werden kann. Harren wir der Dinge und das mit unverhofft großer Spannung. Denn NIGHTLAND verkauft sich diesmal richtig gut!