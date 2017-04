Sooooo schön!

Nein, ausbleibender Erfolg wird sicherlich kein Problem sein, mit dem sich die NIGHTMEN aus Malmö auseinandersetzen müsen. Das freche Gemisch aus durchweg poppigen Arrangements, gleichgearteten Singalongs und Retro-Punk-Gitarren sollte den Mainstream mit einem Donnerschlag überfallen, und überall dort Anklang finden, wo starke Melodien und eine eingängige Darbietung gewünscht sind.

Das Geheimrezept der Schweden ist dabei denkbar einfach: Man nehme ein paar RAMONES-Gedächtnis-Gitarren, füge eine Portion THE CULT und THE CURE hinzu, mixt erst einmal kräftig durch und überlegt schließlich, wie man eine Cindy-Lauper-Soundalike-Stimme, den MISFITS-Background und bedächtigen Gothic-Rock in die Masse einfügt. Herauskommen werden schließlich elf Songs, deren Hooklines schlichtweg fantastisch sind, deren Feel-Good-Attitüde begeistert und deren dreister Pop-Appeal ungleich sympathisch bleibt, so dominant er auch oftmals sein mag.

"Can't Avoid Success" hat etwas Elektrisierendes an sich - nicht nur die feinen Melodien sind hier zu nennen, sondern überhaupt diese geradezu perfekte Performance, deren Retro-Haltung so fein auf den Punkt kommt, wie man es nur sehr, sehr selten erlebt. Sucht man an anderer Stelle immerzu nach Aspekten, mit denen sich die vermeintliche Massenanbiederung angreifen lässt, denkt man bei NIGHTMEN erst gar nicht darüber nach. Die Band rockt, sie trifft den Punkt und hat in einer knappen halben Stunde so viel gute Laune verbreitet wie manche Acts in ihrer gesamten Karriere nicht. Rock'n'Roll darf manchmal auch ein wenig poppig sein - zumindest dann, wenn das Material so stark ist wie auf "Can't Avoid Success"!

Anspieltipps: Velvet Curtains, I Will Be Fine, Summer Moon