Bärenstarkes Drittwerk der Belgier!

Wie man der Presseinfo entnehmen kann, wurde das NIGHTQUEEN Line-Up vor Beginn der Arbeiten am inzwischen dritten Album "Seduction" von Bandgründer und Gitarrist Rex Zeco gründlich runderneuert, inklusive einer neuen Sängerin. Da ich mit den früheren Werken der Belgier nicht vertraut bin, die sind an mir leider vorbeigegangen, kann und werde ich in meinem Review auch keine Vergleiche zur früheren Besetzung anstellen.



Die eigene stilistische Einordnung zum Symphonic Power Metal sehe ich nach intensivem Hören eher als eine Art Metapher. Symphonische Elemente sind zwar vorhanden, aber der Sound von NIGHTQUEEN ist durchaus vielschichtiger. Sängerin Helen Heart verfügt über eine äußerst powervolle Stimme und man spielt Metal. Am ehesten würde ich den Stil als Female Fronted Melodic Metal bezeichnen. Denn Helen Heart überstrahlt mit ihrem Gesang so ziemlich alles und dringt dabei stellenweise in Höhen vor, die nahe an der Schmerzgrenze sind, allerdings ohne für die Ohren unangenehm zu klingen. Dazu müsst ihr euch nur mal die geile Eröffnungsnummer 'Energy', bei der der Titel Programm ist oder die geniale Powerballade 'Fuel The Fire' anhören. Das bärenstarke 'Nightmare' ist so ziemlich die bombastischste Nummer auf "Seduction". Auf einem äußerst abwechslungsreichem Album ist 'Silent & Tears' so ziemlich der abwechslungsreichste Track, der als Duett mit männlichem Gegenpart zwischen Ballade und energetischem Metal hin- und herwechselt, sehr stark!



Schwache Stücke sind auf auf dem neusten NIGHTQUEEN Werk sowieso keine zu finden. Und in einem Genre, das bis auf einige Ausnahmen von sehr viel Durchschnittskost durchsetzt ist, sind die Belgier mit diesem Album ein wahrer Lichtblick.