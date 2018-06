Ein Deathcore-Standard - aber ein guter!

So ambitioniert das lyrische Konzept hinter "1426" auch sein mag, so standardisiert ist letztendlich das musikalische Rahmenprogramm, mit dem die Musiker von NIGHTSHADE hier aufwarten. "1426" ist eine allzu typische Deathcore-Veröffentlichung mit zentnerschweren Gitarren, brutalen Breakdowns und vereinzelten melodischen Parts, in seiner Kombination aber trotz der abwechslungsreichen Vorgehensweise nicht anders als viele andere Szene-Releases auch.



Doch die Disqualifikation erfolgt für diese Franzosen nicht, weil sie ihr Material mit erhöhter Aggression und ebenso großer Durchschlagskraft an den Mann bringen und auch im sphärischen Bereich gut aufgestellt sind. Die Story eines Mannes, der nach zehnjähriger Ehe seinen Seelenverwandten verliert und später auf außergewöhnliche Art und Weise versucht, ihn wieder zurückzubekommen, hat durchaus eine emotionale Färbung, die NIGHTSHADE hier gut und authentisch hervorhebt. Doch am Ende des Tages sind die neuen Songs trotzdem übliche Kost ohne großen Pioniergeist - so einfach ist das manchmal.



Aber wie bei den zahlreichen Kollegen gilt auch für diese Jungs, dass sie ihren Job im bestehenden Rahmen sehr ordentlich ausüben. Da Material knallt, die Hooklines greifen, und ein paar Überraschungen bleiben tatsächlich, weil die Band es nicht ständig mit der Brechstange versucht. Sollte man also nach konventionellem Stoff suchen, der unter Garantie alle wesentlichen Merkmale des brachialen modernen Metals erfüllt, ist man mit "1426" gut beraten. Will man mehr und ist auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen, wird man nicht fündig - verpasst aber ein alles in allem sehr gutes Album!



Anspieltipps: Phalaenopsis, Moonchild