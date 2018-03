Mehr als 20 Jahre NIGHTWISH auf 2 CDs

Best-Of-Scheiben werden für alle Zeiten eine zwiespältige Sache bleiben. Für Neueinsteiger ist dies natürlich eine günstige Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen. Und für Fans, die alle Alben besitzen, stellt sich die Frage, ob sie sich das Ding zulegen sollen oder nicht.



Als Appetizer für die anstehende "Decades"-Tour zur Feier des mehr als 20-jähigen Bestehens macht die Veröffentlichung durchaus Sinn. Die Doppel-CD bietet einen prinzipiell gelungenen Querschnitt aus immerhin acht Studioalben. Mit 'Wishmaster' und 'Bless The Child' fehlen meiner Ansicht nach zwei essentielle Stücke. Aber bei der Qualität der anderen enthaltenen 22 Tracks ist das meckern auf hohem Niveau. Interessant finde ich den Ansatz, mit dem neusten Stück 'The Greatest Show On Earth' zu beginnen und mit der Demoversion von 'Nighwish' zu enden. Man erlebt quasi die Entwicklung von NIGHTWISH in umgekehrter Reihenfolge. Schön finde ich auch, dass nie in Erwägung geszogen wurde, die alten Stücke eventuell mit Floor Jansen neu einzuspielen. Das hat es von anderen Kapellen ja durchaus schon gegeben. So bekommt man aber alle Originalversionen zu hören, also auch mit Tarja Turunen und Anette Olzon. Das Remastering ist gelungen und wirkt sich gerade bei den älteren Nummern positiv aus. Irgendwelches rares oder unveröffentlichtes Material sucht man allerdings vergebens.



Auch wenn bis auf das Remastering ein zusätzlicher Kaufanreiz fehlen mag, sehe ich "Decades" nicht als unnötige Veröffentlichung. Sollten die enthaltenen Stücke bereits auf die Setliste der kommenden Tour hinweisen, dann erwartet uns ein wahres Fest und die Vorfreude steigt ins Unermessliche!