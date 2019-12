Stimmungvolles Konzererlebnis fürs heimische Wohnzimmer!

Wer NIGHTWISH im Rahmen der "Decades" Worldtour gesehen hat wird insgeheim darauf gehofft haben, dass dieses bombastische Konzerterlebnis auch für die Nachwelt festgehalten wird. Und manchmal werden Wünsche auch wahr, denn die Show vom 30. September 2018 in Buenos Aires wurde mitgefilmt und erscheint jetzt unter dem Titel "Decades: Live In Buenos Aires".

Gerade Konzerte in Südamerika leben von dieser ganz besonderen Atmosphäre, die sonst wohl nirgendwo auf der Welt herrscht. Und eben diese Stimmung wurde hier perfekt eingefangen.Und es stört letztendlich auch nicht, dass die Show gegenüber dem, was in Europa zu sehen war, deutlich abgespeckt ist. So gibt es weder Pyros noch Feuer und das einzige Gimmick beschränkt sich auf ein riesige LED-Leinwand, die aber auch dementsprechend effektvoll eingesetzt wird. So sehr die Finnen auch für eben ihre bombastische Pyro- und Feuershow bekannt sind, so sehr zeigt sich auch, dass das Ganze hier auch ohne funktioniert. NIGHTWISH gehört zu den Bands, wo die Songs live auch ohne Beiwerk auskommen, im Gegensatz zu so manch anderer Kapellen, die eben ohne dementsprechenden Schickschnack ziemlich nackt dastehen würden. Nicht nur einmal gibt es zwischen den Stücken NIGHTWISH-Sprechchöre. Die Setliste ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Die Kameraführung und der Bildschnitt sind angenehm ruhig, was man von modernen Livemitschnitten ja auch nicht unbedingt gewohnt ist.

Als Fan hat man die Möglichkeit sich "Decades: Live In Buenos Aires" entweder als Blu-ray Digibook, 2CD Digipak, Blu-ray+2CD Earbook oder als 3LP zuzulegen, jeweils mit komplett identischer Tracklist.



Die Videos zu 'Devil & The Deep Dark Ocean' und 'Slaying The Dreamer' geben schon mal einen kleinen Vorgeschmack was euch über etwas mehr als zwei Stunden Laufzeit erwartet: