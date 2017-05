Die bislang stärkste Platte der Hamburger Post-Rock-Combo!

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen - im Falle von NIHILING wohl eine reichlich zutreffende Redewendung. Die Band aus Hamburg hat sich inzwischen auf einen Drei-Jahres-Takt bei der Veröffentlichung neuen Materials festgelegt, die jeweiligen Zwischenräume aber immer besser nutzen können, um an der Intensität des eigenen und vor allem neuen Stoffes zu feilen. "Batteri" ist der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung und ein ganz deutlicher Fortschritt im Vergleich zu den letzten beiden Alben. Und dabei machen die Herren eigentlich gar nicht so viel anders als noch auf "Egophagus" und "Nihiling"...

"Batteri" beginnt gewohnt introvertiert und lädt mit wohligen Gesangsharmonien, leicht trippigen Post-Rock/Pop-Melodien und verträumten Klangcollagen wieder dazu ein, sich ganz in die Chillout-Zone der Band fallenzulassen. Die durchweg melancholische Haltung gefällt, die kurzen vokalen Einsprengsel sind passend eingesetzt, und wenn es um die Melodik der acht neuen Stücke geht, hat NIHILING diesmal noch besser den Punkt getroffen - selbst wenn man gelegentlich droht, ein wenig abzuschweifen.

Der eigentliche Kunstgriff besteht jedoch darin, den Hörer immer weiter von der konventionellen Herangehensweise hinwegzuführen und diesen Ozean zu öffnen, in dem man im hinteren Teil des Albums vor Freude versinken möchte. Einige psychedelische Elemente helfen hierbei ebenso wie die gelegentliche Abkehr von der alternativen Rockmusik hin zu verproggten Artpop-Sounds, und man bevor man sich versieht, hat die Band ihre Hörerschaft erstmals in jenen Kosmos entführt, der ihr schon seit längerer Zeit vorschwebt, der aber erst jetzt jenes Intensitätslevel erreicht, der für den Tauchgang lukrativ erscheint.

'Cellardoor' und 'Idiot' sind schließlich eine wahrhaftige Inszenierung all der schönen Dinge, die melodisch-zurückhaltende Musik aufbieten kann - und als Anspieltipps die Höhepunkte einer an solchen nicht gerade armen Scheibe. Glückwunsch an NIHILING, denn mit diesem Album hat man sich endlich befreit!