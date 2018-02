Knisternder Hardcore/Punk-Zündstoff aus Norwegen

Na also! Nach dem erfrischenden, intelligent-lärmigen "Bailer" der gleichnamigen Iren erreicht uns gleich die nächste Frischzellenkur in Sachen Hardcore. Diesmal von einer neuen Formation namens THE NIKA RIOTS (bezogen auf den gleichnamigen Zirkusaufstand im oströmischen Konstantinopel gegen Kaiser Justinian), aus der norwegischen Hauptstadt Oslo. Die fünf verantwortlichen Skandinavier sind durch Beteiligungen bei Bands wie MAN THE MACHETES, TORCH und IEATHEARTATTACKS gewissermaßen junge Veteranen ihrer Zunft, was man ihrer Debüt-EP "Set Fire" auch anhört: Irgendwie rotzig und elektrisierend, zugleich aber auch vertraut kommen ihre sechs neuen Songs daher.



Nur der Refrain ihres Openers und zugleich der ersten Single 'Anti-Social Social Club' sorgt für Stirnrunzeln: Eine ziemlich lahme Melodie, ein sicherlich ironischer, aber irgendwie auch plumper Text lassen befürchten, die Nordeuropäer suchten, wie so viele schlecht beratene Formationen vor ihnen, auch nur den Kompromiss aus roher Härte und mainstreamtauglicher Eingängigkeit. Doch glücklicherweise bleibt dieser kleine Fehlgriff die Ausnahme: Ansonsten dominieren sowohl beim Eröffnungstrack als auch bei den folgenden fünf Nummern crustig-raue Energie, ein punkiger Antrieb sowie ein nicht unerhebliches Maß an Abwechslung. KVELERTAKscher Punk'n'Roll klingt da erwartungsgemäß an, metallische Elemente nicht außer Acht lassend, gelegentlich wird's gar sehnsuchtsvoll-melodisch ('Hanged, Drawn & Quartered', eine richtige Piratenhymne), an anderer Stelle richtig heavy und rotzig ('Kill This Chaos' erinnert mitunter an die Schweden-Cruster GRACE.WILL.FALL), immer wieder aber auch eingängig und vor allem durchweg kurzweilig - einfach großartig beispielsweise das eröffnende Lick von 'Skeleton Crew', der wüst geschriene Vers, schließlich der eingängige Kehrsvers...



Einschränkend muss eigentlich nur festgehalten werden, dass THE NIKA RIOTS auf dem Banderstling trotz aller Souveränität und Spaß an der Sache auch hörbar noch auf der Suche nach der eigenen DNA ist. Ich für meinen Teil hoffe ja, dass man beim Herausarbeiten ebendieser das Pendel nicht zu weit in Richtung poppiger Melodieführung ausschlagen lässt; ganz abgewendet scheint mir diese Gefahr auf "Set Fire" noch nicht. Doch alles in allem macht der Sechstracker enorm Spaß und bringt - ähnlich wie BAILER, nur mit anderen Mitteln - frischen Wind in die eingestaubte Szene. Auf das Langspieldebüt der Norweger dürfen wir jedenfalls gespannt sein!



Anspieltipps: Skeleton Crew, Kill This Chaos