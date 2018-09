Same old story... and rock!

Geschichten wie jene von NO HOT ASHES erlebt man mittlerweile gefühlt jeden Monat. Die Band aus Nordirland wurde bereits Anfang der 80er gegründet, erarbeitete sich im Laufe der Jahre einen Plattenvertrag, aus dem auch eine Single hervorgegangen ist, überwarf sich dann aber mit dem Label und schaffte es vor dem offiziellen Split nicht mehr, das eigentliche Debüt an den Start zu bringen. Einige Reunions später erscheint nun ziemlich überraschend doch noch das längst überfällige Werk, das eigentlich schon vor 25 Jahren komponiert wurde, dessen Sound aber tatsächlich etwas Zeitloses mitbringt, ganz so als hätte NO HOT ASHES erst kürzlich die ersten gemeinsamen Gehversuche gewagt.

Denn der selbst betitelte Erstling nimmt sofort Schwung auf, überzeugt mit zeitgemäßen Grooves, hat aber natürlich auch die klassischen Links zum 80s-Hardrock, bei denen jedoch nichts angestaubt oder gar altbacken klingt. Die Nordiren haben die Szene der letzten Jahre offensichtlich genauestens studiert und auch einige aktuelle Einflüsse verarbeitet, was schließlich in Ohrwürmern wie 'Satisfied' und 'Jonny Redhead' resultiert, in denen besonders der Gitarrensound die oben angeführte These bestätigt. Und wenn sich die Band etwas traditioneller gibt und die Querverbindungen zur eigenen Vergangenheit offenbart, sind feine Melodien und treffsichere Hooks ebenfalls garantiert. 'Running Red Lights', 'Souls' und das eigentlich nur als Bonus Track enthaltene, aber qualitativ unverzichtbare 'I Will' werden jedenfalls keinen gestandenen Melodic-Rocker enttäuschen, zumal auch hier nichts gebügelt oder gar poliert klingt.

Insgesamt löst "No Hot Ashes" zwei konträre Reaktionen aus: Zunächst ist da die Begeisterung über einen erfrischenden, überzeugenden Output, zum anderen würde man den Herren am liebsten in den Allerwertesten treten, weil sie so viel Zeit ihres Lebens verschwendet haben, ohne sich musikalisch zu betätigen. NO HOT ASHES hätte in den Annalen des Genres sicherlich mehr werden können als eine Randnotiz - dieses Album ist ein klarer Beweis!

Anspieltipps: I Will, Satisfied, Jonny redhead