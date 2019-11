Eine Ode an die Stille - aber wie still darf es sein?

In der Ruhe sollte bei NO KING. NO CROWN. die Kraft liegen, allerdings ist die sentimentale Stimmung, die Rene Ahlig und seine Mitstreiter auf "Smoke Signals" nach außen tragen, in manchen Phasen regelrecht gewöhnungsbedürftig. Es ist eine eher elegische Atmosphäre, in der die Kapelle aus Dresden ihre Rauchsignale sendet, geformt von einer tieftraurig anmutenden Melancholie, die als roter Faden zwar etwas Sicherheit gibt, sich aber auch aller Experimentierfreude klar in den Weg stellt - und das ist bei einer Summe aus elf Songs, die nicht viele eigene Charakteristika mitbringen, auf Dauer schon etwas anstrengender.



Im Hinblick auf die Darbietung ist auf "Smoke Signals" indes alles in bester Ordnung; die emotionale Haltung färbt schon in den ersten Takten ab, die eindringliche Stimme hat etwas Vereinnahmendes, und auch lyrisch ist "Smoke Signals" sicherlich aller Ehren wert, weil hier keine pathetischen Floskeln aneinandergereiht werden, sondern die Tiefe der melancholischen Sounds einen ansprechenden Spiegel vorgesetzt bekommt. Problematisch ist auf Dauer lediglich das geringe Maß an Abwechslung, das der Scheibe hin und wieder einen sehr monotonen Stempel aufdrückt. Da ist jeder Song für sich betrachtet sicherlich ein Ohrenschmaus, ein kleines Gedicht mit bedächtiger klanglicher Untermalung. Doch auf Dauer dürfte es dann auch mal eine etwas markantere Variante oder Abart dessen sein, was NO KING. NO CROWN. relativ stur über die gesamte Spielzeit aufbringt.

Von daher ist die Empfehlung, die das Indie-Singer/Songwriter-Ensemble hier bekommt, auch zunächst nur eingeschränkt. "Smoke Signals" hat viele gute Songs, ist auf Albumdistanz aber leider nicht ganz so intensiv wie seine einzelnen Episoden.