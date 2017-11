Verlässlicher Todes-Thrash

Auch wenn der Vorgänger "Fearless Walk To Rise" ein klein wenig gewaltiger war, als das aktuelle Werk, so macht das französische Death'n'Thrash-Bollwerk NO RETURN auch zwei Jahre später nichts falsch. "The Curse Within" ist das mittlerweile zehnte Studioalbum unserer Nachbarn, das sowohl die rohe Gewalt des Thrash Metals als auch die Brachialität und Todesgewalt des Death Metals in sich vereinigt.



So hauen uns Al1 und seine Kumpanen abermals ein wirklich amtliches Zehnerpack um die Ohren, machen keinerlei Gefangenen und exakt das, was sie seit fast 30 Jahren am besten können. Richtig, somit hat sich seit 2015 auch nicht viel bei den Parisern geändert, denn "The Curse Within" fängt mit einem richtig tollen Artwork und 'Despise Your Heroes' genau dort an, wo "Fearless Walk To Rise" mit dem 'Hold My Crown'-Mammut aufhörte.



Hier stampft es gewaltig aus den Boxen, dort dröhnen die massiven Riffs umher, hier halten 'Just Passing Through' und 'The Will To Stand Up' die NO RETURN-Flagge in den Novemberwind, dort sorgen 'The Crimson Rider' und vor allem 'Serpent's Curse' für die gewissen Aha-Effekte. Die Erwartungen, die ich an das aktuelle Album hatte, wurden also fast vollends erfüllt und so bläst dem Jahresende ein eiskalter Sturm aus dem schönen Paris entgegen. Man darf gespannt sein, ob die Veteranen auch künftig dieses amtliche Niveau halten können.