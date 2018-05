Ein Blick zurück auf die Ursprünge des Gothic-Pops

Tief in den 80ern verwurzelt liefern die beiden Herren von NO TRUST IN DAWN auf ihrem Debüt eine recht angenehme Mischung aus dezenten NEW ORDER-Beats und Melancholie im Stile der ersten THE CURE-Releases - natürlich gepaart mit dem üblichen Mix aus wavigen Melodien und Pop-belasteten Gothic-Sounds. "As We Fall" klingt allerdings nicht wie ein Relikt aus einer längst vergessenen Zeit, sondern punktet mit einer voluminösen Produktion, softer Elektronik und zuletzt auch einer leidenschaftlichen Gesangsdarbietung, die zwar nicht immer so kraftvoll daherkommt wie beispielsweise bei Joachim Witt, aber dennoch Emotionen auf eine Weise reproduziert, wie man es von einem Robert Smith in seinen besseren Tagen gewohnt war.



Schade ist eigentlich nur, dass sich das Duo nicht sonderlich viel Mühe gibt, die Platte etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Eine gewise Schwermut liegt über "As We Fall", was stimmungstechnisch auch sicherlich gewünscht ist, den Songs aber dennoch nicht die Dynamik rauben sollte. Und gerade im letzten Albumdrittel fehlt es an neuen Impulsen und frischen Elementen, die über das Standardrepertoire hinausgehen. Das wäre zwar wesentlich verheerender, wenn NO TRUST IN DAWN nicht ausreichend ansprechende Hooklines mitbringen würde, darf aber nicht unerwähnt bleiben, weil die Platte zum Schluss noch einen kleinen Knick bekommt. Das sollte den klassisch ausgebildeten Düsterheimer aber keinesfalls abschrecken, denn im Großen und Ganzen ist "As We Fall" definitiv ein ordentliches Debüt, dem man auch gleich anmerkt, dass die beteiligten Akteure nicht erst seit gestern Teil dieser Szene sind. Und das kann durchaus ein entscheidendes Merkmal sein!



Anspieltipps: Drag Me Out, Dyystopia