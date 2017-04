Mehr über Noah Veil And The Dogs Of Heaven

In die Vergessenheit.

Ein finsterer Mythos rankt sich um NOAH VEIL: Angeblich von seinem späteren Produzenten Sylvain Montenegro leblos am Strand Kaliforniens gefunden, leidet der Gothic-Musiker nach eigenen Angaben bis heute unter Gedächtnisverlust. Was seinem Hang zur düsteren Musik anscheinend jedoch keinen Abbruch tat: Am 13. Januar erschien das Debüt-Album von NOAH VEIL – "Forever Immortal".

Stimmlich ist NOAH VEIL irgendwo zwischen dem jungen Alice Cooper und vDiva (HELL BOULEVARD) einzuordnen, musikalisch schwankt der US-Amerikaner zwischen seichtem Rock-Pop und psychedelischen Refrains, die fast schon an Flower-Power-Zeiten erinnern. So zieht sich nach dem düster-stimmungsvollen Opener 'Perversion' schon der zweite Song 'God Told Me To Have Sex With You' ohne besonderen Höhepunkt auf unangenehme Weise in die Länge.

Abgesehen von den eher berechenbaren Texten, die die Schwarze Szene einmal in all ihren Klischees vorstellt, erwartet den Hörer auch auf den weiteren dreizehn Stücken farbloser, seelenloser Gothic Rock. Dieser baut auf einen längst verpufften Schock-Effekt und klingt bisweilen mit den poppigen Beats mehr nach dunkler Teenie-Band als nach ernst zu nehmender Konkurrenz für Szene-Größen wie THE CULT oder NINE INCH NAILS. Da hilft es leider auch nichts, dass NOAH VEIL sich ausgerechnet auf diese Bands als prägenden Einfluss beruft.