Freches deutsches Album weit abseits aller Klischees

Ich wollte diese CD zunächst nicht besprechen, denn musikalisch ist NOBODY KNOWS schon sehr weit weg von der Musik, die in diesem Magazin generell rezensiert wird. Aber die "Urbane Camouflage" ist einfach zu gut um ignoriert zu werden. Stilistisch bewegt sich NOBODY KNOWS irgendwo zwischen Irish Folk, Polka, Gypsy-Rock, aber auch Tango. Das klingt meist ziemlich flott, bedingungslos tanzbar und ist meistens mit einer Eimerladung Freude vorgetragen. Klingt nach Live-Musik, aber auch von CD runter kann das mitreißen, denn die Naturklang-Instrumente (akustische Gitarre, Violine, Mandoline, Mundharmonika, Kontrabass, Banjo, Fiddel uvm.) sind wunderbar transparent aufgenommen und auch bei schnellen Passagen verwischt nichts.

Den Reiz von NOBODY KNOWS machen aber vor allem Gesang und Texte aus. Da wird so ziemlich alles auf die Schippe genommen, was unser alltägliches Leben so prägt, angefangen von Essgewohnheiten ('Cola', 'Fleisch') bis hin zu brisanten politischen Entwicklungen. Zunächst macht die Band aber klar, dass sie am liebsten so singt, wie sie spricht, und zwar auf deutsch und mit Dialekt. Aber keine Angst, man versteht alles. Man versteht auch, dass man Patriotismus nicht im Sinne von Pegida und AfD versteht, auch wenn ich persönlich meine, dass man selbst nicht besser ist, wenn man deren Anhänger als "Dreck" bezeichnet.

Andererseits mag ich bei NOBODY KNOWS eben diese Abkehr von semantischer Überkorrektheit, welche auch herrlich in 'Political Correcless' persifliert wird. Lieber Leser und Leserinnen, dieser Text spricht mir sehr aus der Seele (und meiner Seelin). Auch musikalisch sehr ernst ist dann das 'Bürgerlied', denn Fremdenhass und Bürgerwehren sind leider ein Thema, das immer brisanter wird. Genauso wie die ständige Manipulation durch das kleine rechteckige Ding, das mal ein Telefon war, jetzt aber selbst klug geworden ist ('Kanalisierte Aufmerksamkeit'). Meine kleine Nichte ich auch schon anhängig davon. Manchmal machen sie einfach nur Klamauk, doch selbst dann bekommt der deutsche Spießbürger immer mal wieder einen mit. Herrlich. Sehr erfreulich finde ich hierbei, dass NOBODY KNOWS hier niemals naseweis und belehrend rüberkommt und man auch dann lächeln muss, wenn man die Meinung der Truppe nicht unbedingt teilt.



So ist in der Tat jeder Song der urbanen Camouflage reizvoll, weil musikalisch wie lyrisch facettenreich, frech und - was das wichtigste ist - mit sehr großem Spaß an der Sache dargeboten wird. Was gebe ich hier für eine Note? Nun, ich denke das Teil werd ich doch hin und wieder mal auflegen und kann es daher gerne auch anderen empfehlen.