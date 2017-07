Die stete Wundertüte namens NOCTE OBDUCTA

Die experimentelle Phase im Hause NOCTE OBDUCTA wird sicherlich noch lange nicht vorbei sein. Momentan lüstet es Mastermind Marcel aber offenbar wieder nach jenen Klängen, mit denen er seine Band seinerzeit etabliert hat, und diese sind in ihrer Summe auch auf "Totholz (Ein Raunen aus dem Klammwald)" maximal finster. Nicht einmal ein Jahr nach dem Release des ebenfalls wieder eher dem Black Metal zugewandten "Mogontiacum (Nachdem die Nacht herabgesunken)" bestätigt die Band ihre partielle Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Lediglich die Primitivität früherer Tage will sich zwei Dekaden später nicht mehr einstellen - aber das ist vielleicht auch genau gut so.



Denn NOCTE OBDUCTA gehörte noch nie zu jenen Combos, bei denen Rückbesinnungen mit Wiederholungen gleichzusetzen sind. Die Band hat sich mehrfach neu erfunden, immer wieder frischen Samen in den Klangwald gepflanzt und sich auch nicht davon irritieren lassen, dass die Sprünge zwischen den einzelnen Platten stellenweise extrem groß waren. Dies ist jedoch auf "Totholz (Ein Raunen aus dem Klammwald)" nicht der Fall. Stattdessen wird der finstere Output der letzten Scheibe weiter vertieft, manchmal auch mit einem Mehr an Intensität gefüttert und schließlich auch wieder zu einigen hymnenhaften Kompositionen gedrängt, von denen es gerade im ersten Teil des Albums diverse gibt.



Im Anschluss an das bedrohliche Intro 'Innsmouth Hotel' folgen mit 'Die Kirche der wachenden Kinder', 'Trollgott' und 'Totholz' gleich drei solche Nummern, deren Wiedererkennungswert gerade im NOCTE OBDUCTA-Kontext vergleichsweise groß ist. Und auch 'Ein stählernes Lied' und 'Liebster' arbeiten mit relativ einprägsamen Melodien und machen die Scheibe zur vielleicht zugänglichsten in vielen Jahren. Doch Frontmann Marcel wäre nicht der Visionär, der er ist, würde er sich nicht noch einmal zu einer neuen Herausforderung motivieren können - und diese hört auf den Namen 'Wiedergänger Blues' und ist eines jener avantgardistischen Epen, mit denen NOCTE OBDUCTA im Laufe der Zeit richtig groß geworden ist. Auch wenn der Song einen starken Kontrast zu den übrigen Kompositionen aufwirft, erinnert er noch einmal deutlich daran, warum diese Band ein solch herausragendes Renomee hat.



Am Ende ist "Totholz (Ein Raunen aus dem Klammwald)" mal wieder das erwartete Highlight und eine weitere Bereicherung für den Bandkatalog und die ganze Szene. Schön, dass die Herrschaften auch mal wieder zurückrudern und sich ihre Unberechenbarkeit bis zur letzten Note bewahren!



Anspieltipps: Die Kirche der wachenden Kinder, Wiedergänger Blues