Der Name ist Programm?

Blackened Thrash'n'Death ist eine nette Sparte, um sich zwischenzeitig die Rübe einzuschlagen, angestauten Frust loszuwerden und einfach mal den inneren Schweinehund von der Leine loszulassen. Damit ich mir jedoch auch dauerhaft das Gekloppe anhören kann, fehlt es mir schlichtweg an der Abwechslung – ab und zu einfach auf die Fresse ist schön und gut, doch wenn man stundenlang im gleichen Tempo und recht monoton auf den Erzfeind einprügelt, schmerzt irgendwann nicht nur die Faust sondern auch der Kiefer vom Gähnen. Anfangs war ich bei "Titan" etwas skeptisch, muss ich zugeben, doch die australische Prügel-Combo NOCTURNAL GRAVES zeigt mit ihren nunmehr dritten Bollwerk, wie man Abwechslungsreichtum und die Kloppe bestens miteinander verbindet.



Fünf Jahre nach "…From The Bloodline Of Cain" hat die Truppe aus Melbourne noch einmal nachgelegt und mit "Titan" das bis dato beste Bandalbum eingetütet. Die Platte ist ordentlich produziert, es kommt also ordentlich Wumms aus den Boxen und Beispiele wie das beginnende 'Resistance', 'Silence The Martyrs' oder 'Bow Before None' sorgen auch dafür, dass man sich eben nicht immer im stets gleichbleibenden Tempo bewegt. Nein, NOCTURNAL GRAVES bringt Abwechslung in das bitterböse, tiefschwarze "Titan"-Unterfangen und streut sogar ab und an ein paar melodische Ansätze unter den Pudding, damit auch dieser etwas szenefremden Musikfreunden gefallen könnte.



Mal wird es schneller, mal groovig-tödlich, mal stampfender, mal bedrohlicher, nur um dann wieder das Tempo anzuziehen und "Titan" mäht nicht nur den Rasen im Vorgarten nieder. NOCTURNAL GRAVES hat also mit dem Drittwerk ein Album am Start, das sicherlich zu den Genre-Highlights im Thrash-meets-Death-Zirkus in diesem Jahr zählen dürfte, ohne jedoch die Messlatte für künftige Werke allzu hoch zu setzen. Doch da es bis zum nächsten Rundumschlag sicherlich noch ein paar Jährchen dauern wird, hat der "Titan" noch viel Zeit, um seine Runden zu drehen.