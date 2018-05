The Nuances Of Death

Alles schon mal gehört, wenn auch schon deutlich schlechter!

Regierte auf dem letzten NOCTURNAL HOLLOW-Release noch ganz klar der amerikanische Death Metal, haben die Jungs aus Venezuela diesmal skandinavischen Einflüsse geltend gemacht und mit einigen Ideen, die bereits in ähnlicher Form auf "Deathless And Fleshless" verewigt wuren, kombiniert. Und wenn man denn so wollte, könnte ergänzend darauf hingewiesen werden, dass "The Nuances Of Death" schließlich zu einer typischen Mixtur aus Elchtod und Florida-Death zusammengefügt wurde - denn mehr ist es im Grunde genommen nicht.

Die Südamerikaner haben den Eigenanteil ihres Materials weiterhin sehr niedrig gehalten und stattdessen lieber Versatzstücke bekannter Combos zusammengefügt. DISMEMBER und CONVULSE sollten hier vor allem genannt werden, aber auch GRAVE und UNLEASHED scheinen ihren Weg nach Venezuela gefunden zu haben und folglich auch auf den Plattenteller der NOCTURNAL HOLLOW-Musiker. Qualitative Unterschiede zu den Originalen gibt es sicherlich kaum, aber irgendwie sollte auch eine vermeintlich exotische Band irgendwann den Anspruch haben, Charakteristika zu entwickeln, die nur ihr alleine gehören. Doch diesbezüglich ist NOCTURNAL HOLLOW noch weit von der entsprechenden Einsicht entfernt. Dies führt auf "The Nuances Of Death" zwar immerhin dazu, dass man eine typische, anständige Blast-Show mit abwechslungsreichen Arrangements und vielen coolen Tempovariationen bietet. Aber eine Kapelle, die sich ganz klar vorgenommen hat, auch international Aufmerksamkeit zu erzielen, muss einfach mehr liefern als den Copy&Paste-Modus - auch wenn er auf dem neuen Album noch besser umgesetzt wurde als auf dem Debüt!

Anspieltipps: Raven Eyes, Martyrs Path