Ein erster Vorbote zu einem monumentalen Epos

Warum nur immer das Shortplay-Medium? Ist es denn heutzutage so schwierig, einen kompletten Silberling zu füllen? Oder geht es manchmal auch nur darum, sammelträchtige Special Editions einzuschieben, die man wenig später als Rarität in den einschlägigen Online-Portalen ersteigern kann?



Nun, bei NODFYR wird sicherlich keines dieser Argumente wirklich ziehen, und trotzdem würde man sich wünschen, das niederländische Duo hätte sich bei der Erstellung von "In Een Andere Tijd" noch etwas mehr Zeit genommen und den zwei Songs der neuen EP einige weitere zur Seite gestellt. Denn der epische Sound, die heroischen Melodien und die damit kontrastierenden elegischen Augenblicke sind in der hier vorliegenden Kombination einfach fantastisch und haben eine angenehme Distanz zum üblichen Pagan-Schlachtfest, zumal die Band sich jeglichen Bombast schenkt und lieber auf die Kraft heidnischer Gesänge und monumentaler Gitarren setzt. Und gerade in dem Augenblick, in dem die Gänsehaut ihre ersten Vorboten schickt, endet "In Een Andere Tijd" leider relativ abrupt - sehr schade.



Letztlich sollte man die EP aber eher als Vorboten zu etwas Größerem betrachten, schließlich ist die Band offiziell noch in der Findungsphase. Mir Joris van Gelre hat die Truppe allerdings schon mal einen echten Glücksgriff gemacht, denn der ehemalige HEIDEVOLK-Frontmann verkörpert all jene Qualitäten, die man von einer Pagan-Kehle verlangen kann und hat vor allem eine Menge Power in den Stimmbändern. Mit seiner Erfahrung und vergleichbar starkem Material erwarten wir die Band daher schnell zurück, freuen uns zunächst aber über zwei fantastische Kompositionen, die NODFYR sofort in den Fokus der Szene bringen.