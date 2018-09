Der NOEKK ist zurück!

Der NOEKK ist zurück! "The Water Sprite" ist eines dieser kleinen Geheimnisse meiner Sammlung, die einen erfreuen, wenn man sie nach Jahren wieder entdeckt. Markus Stock und Thomas Helm sind zwei besondere Musiker, die man in der Metalszene vielleicht von EMPYRIUM kennt. NOEKK ist das Prog-Projekt der beiden, die sich dort F.F. Yugoth und Funghus Baldachin nennen und folkigen, leicht verkrauteten, später auch etwas doomigen 70s-Prog mit Moog und Mellotron spielen. Das eindeutige Erkennungsmerkmal ist wie auch bei EMPYRIUM Helms theatralischer ein wenig an SAVIOUR MACHINE erinnernde Klargesang.

Nun gibt es also nach zehn Jahren endlich wieder ein Lebenszeichen des Wassergeistes in Form dieser EP. Selbige beginnt mit 'A Loss' ein wenig zaghaft mit einer anmutigen wie tieftraurigen Pianomelodie und gewispertem Gesang und auch in der Folge versteckt sich die Kreatur noch etwas im nebligen Schatten dezent gespielter Rhythmen und geisterhafter Melodien. Auffällig ist, dass man der Akustikgitarre konsequent den Vorzug gegenüber der E-Gitarre gewährt hat, was der Musik eine deutlich leichtfüßigere und (neo-)folkigere Note im Vergleich zum alten NOEKK verleiht. Am Schluss mit 'Archaic Tune' traut er sich dann aber doch aus dem Dickicht und erstrahlt in voller Pracht, wenn auch in deutlich veränderter Gestalt, insgesamt etwas heller und freundlicher, aber dennoch geheimnisvoll und besonders. Ich bin gespannt, ob der auf dieser EP eingeschlagene Weg auch auf dem hoffentlich bald erscheinenden Nachfolger von "The Minstrel's Curse" beschritten wird. Dieses kleine Stück Musik wächst jedenfalls zu einer beachtlichen Größe, wenn man sich ihm hingibt.