Wässrige Modern-Metal-Klänge mit kitschigem Gesamtsound

Für einen gewissen Hörerkreis mag "Colorblind" das perfekte Album sein; die Melodien sitzen, die Platte lebt von vielen authentischen Emotionen, und die durchdringende Melancholie, die sich zwischen den modern aufgemachten, melodischen Metalkaskaden auftut, sollte Freunde der Emo-Klänge auch sofort begeistern. Was aber, wenn man etwas mehr möchte als poppige Strukturen, weichgespülte Arrangements und glatt gebügelte Sounds? Und was geschieht, wenn man von den nur selten eingestreuten Core-Grooves schnell gelangweilt ist und man irgendwann feststellt, dass die Urheber Metal eigentlich nur als Randthema nutzen? Tja, dann hat NOIJA wohl ein ziemliches Problem!



Die Band erinnert auf ihrem neuen Album bisweilen an BRING ME THE HORIZON, zumindest was den hochmelodischen Aufbau der elf Kompositionen anbelangt. Und auch die sphärischen Einschübe, die man für eigentlich alle Songs beansprucht, schüren diese Parallelen, nicht jedoch die etwas müde Dynamik von "Colorblind" - denn hierin besteht eine wesentliche Schwäche des neuen Albums. Denn je weiter das Album voranschreitet, desto seltener zeigt sich die Band explosiv, desto mehr Keyboardflächen verwässern das Gesamtbild und desto langweiliger wird schließlich auch der Output.



Aber wie eingangs schon angesprochen: Wenn man die kitschige Materie liebt und sich von den Emotionen nicht erdrücken lässt (denn das geschieht auf Dauer), wird man "Colorblind" sicherlich schnell zu schätzen lernen. Doch der vermeintlich hohe Anspruch des Albums fällt mit wachsender Spieldauer immer stärker in sich zusammen. Und so gut einzelne Stücke auch sein mögen: Wirklich mitreißend ist diese Scheibe viel zu selten!



Anspieltipp: Find The Sound