Das zweite, faszinierende Prog-Musical im "Alchemy"-Universum.

Clive Nolan hat Gefallen gefunden an opulenten, komplexen Musikprojekten. Der britische Progger mit Bands wie ARENA, PENDRAGON und SHADOWLAND in seinem Oeuvre, bringt nach "Caamora" und dem großartigen Alternate History Steampunk-Abenteuer "Alchemy" ein weiteres, ähnlich großes Projekt in die heimischen Wohnzimmer, das im gleichen Universum spielt, nur einige Jahre später, und sogar ein paar der Charaktere wieder enthält. Wieder erstreckt es sich auf zwei CDs und über mehr als zwei Stunden und erfordert vom Hörer, sich auf die Geschichte einzulassen, da sich die Musik dem Fluss der Geschichte unterordnet, mehr noch als dies auf "Alchemy" der Fall war.

Im Prinzip erzählt uns Nolan ein Theaterstück, das gesungen wird, aber nicht immer Refrains aufweist und damit typische Songstrukturen. Dramatisch und theatralisch wird uns die Geschichte dargeboten, die ich nicht wiedergeben möchte, da das erste Mitlesen der Geschichte der schönste Augenblick des Entdeckens ist. Wie wir es mittlerweile gewöhnt sind, ist auch dieses Werk mit zahlreichen, großartigen Musikern und Sängern bestückt, unter denen sich auch einige Bekannte aus dem vorherigen Werk befinden. So konnte Nolan zum Beispiel nahezu seine gesamte Band wieder für das Projekt gewinnen. Auch finden sich wieder einige bekannte Rock-Größen unter den Sängern wie zuletzt, beispielsweise ex-PALLAS-Sänger Alan Reed, MAGENTA-Frontfrau Christina Booth und auch PENDRAGON Background-Sängerin Verity White. Ansonsten greift Nolan auf professionelle Vokalisten zurück, die nicht der UK Prog-Szene entstammen, was dazu führt, dass es an keiner Stelle einen Moment gibt, der nicht perfekt gesungen ist, und wo zugleich nicht sofort klar ist, welcher Charakter gerade die Handlung vorantreibt.

Musikalisch knüpft Nolan nahtlos an an seine früheren Werke. Manche Stücke treiben die Geschichte voran, unterbrochen von in schönem, britischen English gesprochenen Zwischentexten, andere Lieder können mit einem Refrain aufwarten und der Erzählung ein paar eher rockübliche Facetten für den normalen Rockfan, der sich "King's Ransom" anhört, hinzufügen. Nach ein paar Durchgängen gefällt mir "Alchemy" möglicherweise ein wenig besser als "King's Ransom", aber jetzt ergehe ich mich in Feinheiten, denn beide Werke sollten immer am Stück genossen werden, nichts anderes wird den Projekten gerecht, und "Alchemy" hat einfach mehrere Jahre Vorsprung. Wenn ich an 'Haunted' denke oder 'Eyes Of The Basilisk' oder 'Legend Of The Unicorn Orchid', das bombastische 'Stand Fast' oder das ergreifende 'Solitary Man' mit der unglaublichen Gemma Ashley am Mikrophon, dann könnte ich in einigen Monaten diese Meinung revidieren. Und musikalische Abwechslung wird sowieso groß geschrieben, man höre mal die Kombination aus 'Haunted', 'Nostalgia' und 'In Harm's Way'. Brillant.

Auch in seiner Aufmachung vermag dieses neueste Projekt Nolans in jeder Hinsicht zu überzeugen. In einer stabilen Box befinden sich nicht weniger als drei CDs, eine DVD und drei Booklets. Wir finden eine CD mit Act 1 und ein dazugehöriges Booklet von 32 Seiten, das gleiche für Act 2, dann eine CD mit Demos und Werbejingles und sogar einem im späteren Werk nicht enthaltenen Stück, dem ein weiteres Booklet zugeordnet ist, und zum Abschluss eine DVD mit drei Trailern und einer Dokumentation über die Entstehung von "King's Ransom". Wenn ich etwas zu bemängeln hätte, dann nur die Reihenfolge der alternativen Versionen auf der Bonus-CD. Diese hätte ich am liebsten in der Reihenfolge, in der sie auch auf den beiden finalen CDs auftauchen. Wenn man die Geschichte kennt, ist das Umherspringen in der Erzählung ablenkend.

Das letzte Werk "Alchemy" habe ich zuerst als DVD der Aufführung genossen, und ich ertappe mich dabei, dass ich denke, dieses Stück würde eventuell auch von der visuellen Unterstützung gewinnen. Eine solche Veröffentlichung ist in Arbeit, wurde doch im September bereits eine DVD aufgenommen, sodass in Zukunft auch diese verfügbar sein wird. Bis dahin sollte sich der Rockfan, Geschichtenfreund und Liebhaber solch opulenter Projekte unbedingt "King's Ransom" zulegen. Clive Nolan verdient die Unterstützung für seine Arbeit, das Ganze ist einfach überwältigend, sodass ich keine Wahl habe, als die Höchstnote zu zücken. Drei Großbuchstaben können das Ganze auf den Punkt bringen: WOW.