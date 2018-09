Metal auf Russisch. Nastrovje!

Hoppla, was ist denn da für ein exotisches Vögelchen auf meinem Schreibtisch gelandet? Alternative Metal aus Russland. NOOKIE. In der Tat haben wir es hier mit dem dritten Soloalbum der russischen Sängerin Daria "Nookie" Stavrovitsch zu tun, die seit Jahren mit der Alternative-Nu-Metal-Band SLOT unterwegs ist. Außerdem hat sie schon die Juroren der russischen Castingshow "The Voice" um den Verstand gebracht. Das Energiebündel präsentiert uns auf "Exceptions" kraftvollen Alternative Metal, der nicht selten an wilde SKUNK ANANSIE, EXILIA und GUANO APES erinnert.



Musikalisch ist das auf absolutem Top-Level. Ihre Jungs rocken mit spürbarer Spielfreude, grooven modern und tief, experimentieren mit schrägen Effekten und gestalten die dreizehn Songs durchgehend spannend. Hier sind starke Instrumentalisten am Werk, die sich oft und gerne austoben dürfen, den ganzen Vortrag dadurch aber gelegentlich auch hektisch wirken lassen. Denn obwohl sie ohne musikalische Fesseln agieren, haben sie innerhalb der Songs wenig Freiraum, um sich zu präsentieren. Das liegt vor allem an der omnipräsenten Sängerin Nookie, die ständig ohne Punkt und Komma auf höchstem Energielevel singt, schreit und jammert. Sie ist positiv abgedreht, stets unter Strom und gefühlt die gesamten fünfzig Minuten mit beiden Füßen in meinem Gesicht. Und obwohl ich mich von ihr durchaus gerne anschreien lasse, in Verbindung mit der russischen Sprache, die mich leicht irritiert, bringt sie dadurch eine punkige, aber auch anstrengende Note mit ins Spiel. Hier wäre ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit besser gewesen, zumal dadurch nicht nur die Dynamik der Scheibe, sondern vor allem auch die Aufmerksamkeitsspanne des Rezensenten leidet. Das Quartett schafft es aber durchaus, Hooks zu schreiben ('Vverkh', 'Before I Die', 'Isklyucheniya', 'In-Yan') und somit ein paar wichtige Ankerpunkte auf der Scheibe zu setzen.



Mir hat "Exceptions" wirklich Spaß gemacht, was vielleicht auch an dem ungewöhnlichen Gesamtpaket gelegen haben dürfte. Die Produktion ist ebenfalls sehr amtlich und fängt das gesamte Chaos perfekt ein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass NOOKIE auch außerhalb Russlands funktionieren kann. Mit Daria besitzt die Band ein außergewöhnliches Aushängeschild und hat musikalisch einen ganzen Koffer voll interessanter Sachen mit dabei, die jeden Klub ins Wanken bringen dürften. Wer gelegentlich aus dem klassischen Muster ausbrechen möchte, sollte die Russen ruhig mal antesten.



Anspieltipps: In-Yan, Vverkh, Kosmos