Eigenwillig, aber ausbaufähig

Die vom Label für die Musik dieser Kroaten gewählte Stilbeschreibung "Art Rock" mag zwar auf Grund der Vielschichtigkeit des Materials sowie der künstlerisch anmutenden Vorgehensweise durchaus angebracht sein, wer bei dieser Bezeichnung jedoch an einst unter diesem Banner firmierende Prog-Rocker denkt, liegt allerdings falsch. Das Quartett aus der Hafenstadt Rijeka hat sich nämlich einem abgefahrenen Sound-Gebräu verschrieben, das vor einigen Jahren noch kurz und knapp als "Crossover" in Umlauf gebracht worden wäre. Eigenwillig also die Bezeichnung, aber okay. Ebenso die Erklärung der Band, sich diesen Bandnamen ausgesucht zu haben um "den Norden als Orientierungshilfe für alle Verirrten" vorzugeben. Das klingt verdammt abgehoben, Jungs!

Auch wenn sich immerhin ein gewisser Hang zum "Norden" durchaus ausmachen lässt, schließlich gibt es jede Menge Sounds aus der nördlichen Hemisphäre auf "Play Restart" herauszuhören. Unter anderem lässt die Formation immer wieder an die Frühzeit des Industrial denken, da sie sehr viel mit synthetischen Elementen arbeitet.

NORD weiß aber auch mit fetten Gitarren-Riffs zu punkten, wobei diese sehr häufig mit deftiger Schlagseite von Bands der ersten Seattle-Generation aus den Boxen kommen. Ebenso zu vernehmen ist typisch britische New Wave- / Pop-Düsternis und da vor allem Sänger Mihael Prosen ein ähnliches Faible für langgezogene Töne beim Gesang zu besitzen scheint, wie man das seinerzeit bei Mike Patton immer wieder zu hören bekommen hat, muss auch FAITH NO MORE hier unbedingt Erwähnung finden.

Leider kann NORD aber längst noch nicht in allen Belangen überzeugen, da es die Formation einfach nicht durchgehend schafft, all diese doch sehr unterschiedlichen Einflüsse zu homogenen Songs zu verarbeiten. Das Vorhandensein vieler spannender Ansätze, eine handwerklich einwandfreie Vorstellung und zumindest einige markante Hooks ('So Alive', 'Killing Me, Killing You') muss man der Band aber auf jeden Fall schon einmal attestieren.