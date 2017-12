Nächstes Glanzstück des norwegischen Songschreibers

Terje Nordgarden gehört längst zu den wichtigsten Songwritern seines Landes, auch wenn der norwegische Komponist und Musiker sich zunächst einmal überhaupt nicht an den Wurzeln des nordischen Staates orientiert. Vielmehr ist es seinem Projekt NORDGARDEN schon immer ein Anliegen gewesen, sich mit den Vertretern des amerikanischen Roots-Rock zu messen, in Americana einzutauchen und den traditionellen Folk-Sound der Südstaaten zu erkunden - und das geschieht auch auf "Changes", dem ersten Album nach etwas längerer Schaffenspause.

NORDGARDEN zaubert aber auch mit etwas Abstand zu seinen letzten Glanztaten wieder hervoragende, meist stille Melodien aus dem Ärmel, die in herrlich beschwingten Arrangements nach Geltung schreien, ohne dabei zu offensiv in den Vordergrund zu drängen. Der Grundton von "Changes" ist relativ nachdenklich, und wenn man etwas weiter in die Materie des norwegischen Songschreibers hinabgleitet, entdeckt man Zutaten, die ein Bruce Springsteen beispielsweise schon auf "The Ghost Of Tom Joad" verwendet hat. Doch NORDGARDEN lässt sich nicht zu stark von der Melancholie mitreißen und bewegt sich stilistisch irgendwo zwischen diesem Meilenstein und den etwas lebendigeren "Seeger Sessions", die den Norweger als klaren Fan des Bosses entlarven - ohne dass dies offensichtlich nach außen gekehrt wird.

Doch kleine Epen wie 'You Must be The Change' und 'Right Now (All Is Hell)' spiegeln die Einflüsse wieder, mischen sie mit ein wenig Poesie im Stile eines Bob Dylan und überdecken das Ganze schließlich mit dem Charisma von Terje Nordgarden, der nicht erst seit diesem erneut starken Album zu den stärksten Vertretern der internationalen Singer/Songwriter-Szene zu zählen ist. Mit "Changes" etabliert er diesen Spitzenplatz lediglich ein weiteres Mal mit intensivem, einfach schönem Material!

Anspieltipps: You Must Be The Change, Side Of The Road, Heart At Stake